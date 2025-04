Boletim Focus, Galípolo no Senado e balanço da Tesla: o que move o mercado

A semana começou negativa para os mercados globais. As bolsas em Nova York tiveram forte queda na segunda-feira, 21, derrubando os ativos brasileiros negociados nos Estados Unidos. O cenário pressiona a abertura do pregão local, que ficou fechado ontem, devido ao feriado de Tiradentes.

Investidores reagiram à sinalização de que o Federal Reserve (Fed) deve manter os juros estáveis entre 4,25% e 4,50% por mais tempo, até que os efeitos das políticas econômicas do governo americano fiquem mais claros. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que os juros podem até subir, a depender de qual dos mandatos — controle da inflação ou estímulo ao emprego — será priorizado nos próximos meses.

As declarações provocaram críticas do presidente Donald Trump, que voltou a pressionar Powell, reacendendo o debate sobre a independência da autoridade monetária americana.

Somando ao clima de tensão, o Departamento de Comércio dos EUA anunciou tarifas pesadas — que podem ultrapassar 3.400% — sobre a importação de células e painéis solares vindos do Sudeste Asiático, mas fabricados majoritariamente na China.

No radar

Nesta terça-feira, 22, o mercado aguarda os discursos de dois dirigentes do Fed. Patrick Harker e Phillip Jefferson falam às 10h e devem reforçar a mensagem de cautela do banco central. Às 11h, saem os dados de atividade industrial e de serviços do Fed de Richmond, além do índice de confiança do consumidor da zona do euro.

No Brasil, às 8h25, será publicado o Boletim Focus. Mais tarde, às 10h, o presidente do Banco Central Gabriel Galípolo participa de audiência pública no Senado.

Na agenda de balanços corporativos, o destaque é a divulgação dos resultados da Tesla, nos EUA, e da Agrogalaxy, no Brasil, ambos depois do fechamento dos mercados.

Mercados internacionais

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção definida nesta terça-feira, 22, cautelosos após as críticas de Trump ao presidente do Fed. No Japão, o Nikkei caiu 0,17%, enquanto o Topix subiu 0,13%. Na China, o CSI 300 fechou praticamente estável. Já em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,78%, impulsionado por ações de tecnologia e consumo.

Na Europa, os mercados reabriram em queda após o feriado prolongado da Páscoa, com investidores preocupados com a economia americana e com o impacto das medidas protecionistas de Trump. O índice europeu Stoxx 600 recuava 0,3% por volta das 6h35 (horário de Brasília).

Nos EUA, os futuros de Nova York sobem levemente após a queda da véspera. Os contratos futuros do Dow Jones sobem 0,39%, enquanto os do S&P 500 e do Nasdaq 100 registram ganhos aproximados de 0,5%.