Às vésperas de dupla listagem, BNDESPar reduz participação na JBS (JBSS3)

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a BNDESPar, subsidiária integral do BNDES, informou que reduziu sua participação acionária na JBS e 20,81% para 18,18% - o que significou uma venda de 58.307.700 ações ordinárias entre 23 de abril e 20 de maio deste ano. A ação foi confirmada pela JBS. As ações da companhia de alimentos já se valorizaram mais de 13% no ano.

A BNDESPar destacou que a alienação não teve como objetivo a alteração no controle acionário ou da estrutura administrativa da JBS e que também não foram celebrados pela BNDESPar contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela JBS.

Dupla listagem

Em março, a J&F, controladora da JBS, e o BNDESPar firmaram um acordo no âmbito da dupla listagem das ações da multinacional brasileira de alimentos – uma etapa que aproximou a companhia de finalmente ter suas ações negociadas também na Bolsa de Nova York.

A assembleia para definir uma data para concretizar a listagem nos Estados Unidos, um plano que visa aumentar a visibilidade do papel e reprecificá-lo a múltiplos mais próximos de concorrentes globais, acontece nesta sexta-feira, 23.

Hoje, mais de dois terços da receita da companhia já vem de bens produzidos fora do Brasil. Em termos de destino das vendas, o país representou apenas 13% do faturamento da JBS nos nove primeiros meses de 2024.

A ambição da dupla listagem já se arrasta há alguns anos, mas tinha ficado em banho maria com o mercado mais avesso a risco e o endividamento mais elevado da companhia.