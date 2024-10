Biomm consegue aprovação da Anvisa para medicamento contra o câncer

A Biomm obteve aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o registro do medicamento Bevyx (bevacizumabe).

O Bevyx, um anticorpo monoclonal desenvolvido pela biofarmacêutica chinesa Bio-Thera Solutions, será utilizado no tratamento de vários tipos de câncer, incluindo colorretal, pulmão, mama, rins, ovário, tuba uterina, peritoneal e colo do útero.

Agora a Biomm está autorizada a solicitar a fixação de preços junto à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o que permitirá a futura comercialização do produto no Brasil.

A Biomm tem contrato de exclusividade para a comercialização da medicação no Brasil com a Bio-Thera.

O novo medicamento reforça a estratégia de ampliar seu portfólio de medicamentos biotecnológicos e oncológicos.

A aprovação vem em linha com a certificação de boas práticas de fabricação do produto, concedida anteriormente pela Anvisa, que atestou a conformidade da produção do Bevyx com os mais altos padrões internacionais de segurança e eficácia.

O medicamento já foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos sob o nome comercial Avzivi.