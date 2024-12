Na rota de recuperação, Natura amplia presença da Avon no varejo

A Natura &Co resolveu ampliar a participação da Avon no varejo, de olho em mais situações de consumo e novos clientes, nas classes mais altas.

Em agosto, os produtos passaram a ser vendidos nas lojas da rede de perfumaria Soneda, fazendo a marca ir além da tradicional venda direta com as revendedoras. Agora, está inaugurando uma loja própria no Mercado Livre e chegando à rede Bel Cosméticos, além de entrar em mais unidades da Soneda.

A marca passa a ficar disponível em mais de 25 lojas da Bel Cosméticos, em diversos Estados do país, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

Um dos ganhos esperados é acessar mais bolsos, penetrando em classes mais altas. No caso da Bel Cosméticos, a Avon chega a um público da classe A e B. A entrada mais intensa no varejo passou a fazer parte da estratégia da companhia nos esforços de recuperação da Avon.

Com categorias estratégicas como maquiagem, cuidados com a pele e cabelo, a Avon também irá explorar o mercado de presentes, uma das categorias mais procuradas no varejo.

No terceiro trimestre, a saúde da marca já mostrava melhora, com as vendas crescendo 14% no país. O número é resultado da grande plataforma criada na junção das operações de Natura e Avon e da reformulação do portfólio de produtos, diz Agenor Leão, vice-presidente de Negócios da Natura e Avon no Brasil.

O caminho da marca de maquiagem é diferente do adotado para a Natura em 2016, quando a marca inaugurou sua primeira loja própria. A marca de cosméticos abriu 153 lojas só em 2024 e chegou, agora, à sua milésima unidade.

Na Avon, a escolha foi por lojas multimarcas, a fim de conseguir desenvolver a relação da marca com os clientes nesse canal.