CCJ aprova texto-base da regulamentação da reforma tributária e texto vai ao Plenário do Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na noite desta quarta-feira, 11, o texto-base do substitutivo apresentado pelo relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024 que trata da regulamentação da reforma tributária.

A proposta foi aprovada em votação simbólica. Depois de sete horas de discussão, os senadores seguem agora na análise dos destaques que podem alterar o relatório do relator.

A regulamentação da reforma tributária será votada nesta quinta, 12, no Plenário do Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cancelou a pauta do Congresso Nacional e convocou uma sessão extraordinária presencial para os senadores deliberarem em plenário o projeto. A votação está prevista para às 10h.

A sessão foi anunciada pelo presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), durante análise do Projeto de Lei Complementar na comissão.

No início da tarde, o relator da proposta anunciou novas modificações com inclusão de mais de 17 emendas. Na segunda, 9, Braga divulgou um parecer sobre a reforma tributária após a análise de 2.029 emendas pedidas por senadores nas últimas semanas.

Ao longo da tarde, porém, os parlamentares colocaram novos destaques para discussão, pelo menos outras 100 sugestões, de acordo com o relator.

Pontos adicionados na reforma tributária

Antes da votação do texto-base, Braga apresentou o novo texto com a análise dessas emendas.

O relator incluiu na Cesta Básica Nacional de Alimentos a erva-mate, usada na produção de chimarrão e que a ter alíquota de imposto zerada. A inclusão era reivindicada por parlamentares do Paraná e do Rio Grande do Sul.

Braga também atendeu emenda que pedia a desconto de 60% na alíquota de referência sobre os biscoitos e bolachas. Os produtos terão o desconto desde que não adicionados de cacau, recheados, cobertos, ou amanteigados, independentemente de sua denominação.

O senador acolheu ainda medidas que tratavam da energia renovável através de painéis solares, demandas de cooperativas de saúde, academia, mas não especificou as alterações.

Inclusões anteriores

Mais cedo, em voto complementar, Braga já havia incluído outras 17 emendas diante das 145 apresentadas desde a entrega do parecer, na segunda, 9.

Comitê Gestor

Houve ajustes no Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), o CGIBS, para que ele tenha "atribuições essenciais, ainda que limitadas no tempo (até o final de 2025)".

As competências do órgão, segundo o relator não serão exclusivamente normativas até 31 de dezembro de 2025, e as licitações e as contratações realizadas pelo CGIBS serão regidas pelas normas gerais de licitação e contratação aplicáveis às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Os atos normativos do CGIBS deverão ser efetuados preferencialmente por meio eletrônico, com disponibilização na Internet.

Suspensão temporária do IBS e CBS

Braga também acolheu emendas prevendo a suspensão temporária do IBS e CBS no fornecimento de produtos agropecuários in natura destinados à industrialização para exportação. A medida, segundo o senador, evita acúmulo de créditos tributários e preserva a competitividade do setor exportador brasileiro.

O relator incluiu mudanças na operações de arrendamento mercantil. A tributação agora ocorrerá somente no pagamento da contraprestação do arrendamento mercantil. Também foi inserido o serviço de transmissão de energia elétrica na sistemática de recolhimento de IBS e de CBS somente nas operações para efetivo consumo de energia elétrica ou para contribuinte não sujeito ao regime regular do IBS e da CBS.

No complemento, houve mudanças na metodologia de cálculo da carga tributária a ser paga pelo c ombustíveis. A alíquota de CBS será calculada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e, para o IBS, pelo Comitê Gestor do IBS, com dados fornecidos pelos entes federados.

Braga também listou ajustes na tributação dos serviços financeiros e na substituição tributária como prevista na Emenda Constitucional 132 – que promulgou a reforma tributária – e está restrita à bebidas alcoólicas, águas minerais e refrigerantes, cigarros e outros derivados do fumo. Caberá ao CGIBS e à Receita o estabelecimento do regime.