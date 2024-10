Outubro Rosa: medalhistas olímpicas participam de conscientização contra o câncer de colo do útero

Realizada pela farmacêutica MSD, a campanha Outubro Além do Rosa tem o objetivo de ampliar a divulgação das mensagens de conscientização, cuidado e prevenção contra o câncer de colo do útero.

Ao longo de todo mês de outubro, as atletas Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Ferreira (boxe), Bia Souza (judô), Jade Barbosa (ginástica olímpica) e Verônica Hipólito (atletismo paralímpico), e a médica do Comitê Olímpico Brasileiro, a dra. Tathiana Parmigiano, participarão de ações de comunicação sobre o tema nas redes sociais e meios digitais, além de mídia no YouTube, META e branded content.

Câncer de colo de útero é um problema sério

Hoje, no Brasil, o câncer de colo do útero é o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres de 20 a 49 anos de idade, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Os dados do instituto mostram que, todos os dias, cerca de 19 mulheres morrem em nosso país devido ao câncer de colo do útero. As atletas e a médica se unirão a um time de influenciadoras que já estão em campanha para ampliar o conhecimento da população a respeito dos riscos de desenvolvimento de cânceres relacionados ao HPV.

Giovanna Ewbank, Cleo Pires, Vivi Cake, Mirelle Moschella, Lidi Lisboa, Vivian Amorin, Debora Nascimento, Aline Campos, e as médicas Lilian Fiorelli e Marcela Mc Gowan são as integrantes de uma campanha que a MSD vem realizando ao longo deste ano.

O Brasil se encontra abaixo da meta de vacinação contra o HPV , responsável por 99% dos casos de câncer de colo do útero , além de estar associado a 5% de todos os cânceres do mundo.

A dra. Tathiana, ginecologista do Comitê Olímpico Brasileiro, comenta sobre a importância de a população conhecer mais sobre os riscos relacionados ao HPV:

“essa é uma infecção que está altamente relacionada a tumores como os cânceres de colo do útero, vulva, vagina, ânus, pênis e orofaringe. É um problema que afeta mulheres e homens, por isso é tão importante que a gente fale sobre esses riscos”.

A cada ano, mais de 30 mil brasileiras são diagnosticadas com algum tumor ginecológico

Contudo, graças ao avanço da ciência e da tecnologia, a taxa de sobreviventes do câncer aumentou mundialmente, e a estimativa é que teremos um aumento de 24% até 2032. Para a eliminação do câncer de colo do útero, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenhou uma estratégia que tem como prioridade a vacinação contra o HPV, assim como rastreio e tratamento adequado.

“Esse é um câncer que pode e deve ser prevenido, e é necessário alertar todas as mulheres até os 45 anos sobre a importância da prevenção por meio da vacinação. Estamos ao longo de todo ano nessa campanha de conscientização e, agora com a participação das atletas olímpicas e da médica da seleção, vamos ampliar o alcance dessa mensagem”, diz Fernando Cerino, Diretor de Vacinas Privado da MSD Brasil.

“Para esta campanha, trouxemos mulheres de perfis diversos e que, recentemente, fizeram todo o Brasil torcer pelas suas conquistas. Desejamos que a população esteja junto com as atletas nesta causa, impactando mulheres por meio da conscientização e contribuindo com o nosso principal objetivo, que é a eliminação do câncer de colo do útero”, finaliza Fernando.

Ao longo de todo ano, a MSD vem trabalhando na divulgação da campanha HPV Pode Acontecer, focada na conscientização sobre a prevenção do câncer do colo do útero.

Website da campanha: www.podeacontecer.com.br

