Balanço auditado do Fed confirma prejuízo operacional de US$ 114,3 bilhões em 2023

O balanço auditado do sistema do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) divulgado nesta terça-feira, 26, confirmou que a autoridade monetária dos Estados Unidos registrou perda operacional de US$ 114,3 bilhões no ano passado.

Em 2022, a instituição havia obtido um lucro líquido de US$ 58,8 bilhões. Os números estão em linha com o resultado preliminar divulgado em janeiro.

Segundo o documento, os ativos do Fed caíram US$ 700 bilhões em 2023, a US$ 7,8 trilhões. A maior parte desse montante é formada por Treasuries, títulos de agência e títulos lastreados em hipotecas, que totalizam US$ 7,5 trilhões.

Entre os destaques, os juros pagos a reservas no balanço saltaram US$ 116,4 bilhões, a US$ 176,8 bilhões.

O prejuízo não afeta as operações diárias do Fed. Quando as despesas superam as entradas, o banco central americano pode criar em seu balanço uma espécie de nota promissória (IOU, na sigla em inglês), chamada de "ativo deferido". Esse rombo, então é coberto assim que a instituição volta a apresentar resultado positivo.