B3 divulga terceira prévia da carteira do Ibovespa

Nova carteira é válida a partir de janeiro; Vale segue como maior peso do índice

Ibovespa: nova carteira teórica tem 82 ativos (Germano Lüders/Exame)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17h42.

A B3 divulgou nesta terça-feira, 23, a terceira prévia da nova carteira do Ibovespa, que entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2026 e vale até 30 de abril.

O principal índice da Bolsa brasileira passa a contar com 82 ativos, de 79 empresas, considerando ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) de uma mesma companhia.

Com base no fechamento do pregão de 19 de dezembro, a prévia aponta uma entrada e uma saída em relação à composição atual. A Copasa ON (CSMG3) passa a integrar o índice, enquanto a CVC Brasil ON (CVCB3) deixa a carteira.

Vale, Itaú e Petrobras lideram pesos

Na terceira prévia, os cinco papéis com maior peso na composição do Ibovespa concentram parcela relevante do índice. A liderança segue com a Vale ON (VALE3), responsável por 11,387% do indicador. Na sequência aparecem o Itaú Unibanco PN (ITUB4), com 8,407%, e a Petrobras PN (PETR4), com 5,959%.

Completam o grupo dos maiores pesos a Axia Energia ON, com 4,215%, e a Petrobras ON (PETR3), que responde por 4,19% da carteira.

Revisões trimestrais

A composição do Ibovespa e dos demais índices de ações da B3 é revisada a cada quatro meses — em janeiro, maio e setembro —, conforme critérios de liquidez e negociabilidade definidos na metodologia de cada índice.

Antes da divulgação da carteira definitiva, a Bolsa publica três prévias, justamente para dar previsibilidade a investidores e gestores, especialmente aqueles que replicam o índice em fundos passivos. O cronograma funciona da seguinte forma:

  • 1ª prévia: primeiro pregão do último mês de vigência da carteira anterior (01/12/2025);
  • 2ª prévia: pregão seguinte ao dia 15 do mês (16/12/2025);
  • 3ª prévia: cinco dias antes do início da nova carteira (23/12/2025);
  • Carteira definitiva: válida a partir de 05/01/2026.

Além do Ibovespa, a B3 também divulgou nesta terça-feira a terceira prévia das novas carteiras de outros 36 índices, que igualmente passam a valer a partir de janeiro.

Confira a 3ª prévia do Ibovespa

CÓDIGOAÇÃOTIPOPART. %
ALOS3ALLOSON  ED  NM0,5627
ABEV3AMBEV S/AON  EX2,4728
ASAI3ASSAION      NM0,4216
AURE3AURENON      NM0,1661
AXIA3AXIA ENERGIAON  EB  N14,2159
AXIA6AXIA ENERGIAPNB EB  N10,6126
AZZA3AZZAS 2154ON  ED  NM0,1339
B3SA3B3ON      NM3,0315
BBSE3BB SEGURIDADEON      NM0,9468
BBDC3BRADESCOON      N11,0141
BBDC4BRADESCOPN      N14,1159
BRAP4BRADESPARPN  EDJ N10,221
BBAS3BANCO DO BRASILON      NM2,6552
BRKM5BRASKEMPNA     N10,0903
BRAV3BRAVAON      NM0,3125
BPAC11BTG PACTUALUNT EJ  N23,1986
CXSE3CAIXA SEGURIDADEON      NM0,4161
CEAB3CEA MODASON      NM0,1137
CMIG4CEMIGPN      N10,9191
COGN3COGNA ONON      NM0,3003
CSMG3COPASAON  EDJ NM0,3552
CPLE3COPELON      NM0,9585
CSAN3COSANON      NM0,4138
CPFE3CPFL ENERGIAON      NM0,418
CMIN3CSN MINERACAOON      N20,3773
CURY3CURYON  ED  NM0,2256
CYRE3CYRELA REALTON      NM0,3321
DIRR3DIRECIONALON  ED  NM0,1962
EMBJ3EMBRAERON  EDJ NM2,7717
ENGI11ENERGISAUNT     N20,7374
ENEV3ENEVAON      NM1,6601
EGIE3ENGIE BRASILON  EJ  NM0,4826
EQTL3EQUATORIALON      NM2,1098
FLRY3FLEURYON      NM0,283
GGBR4GERDAUPN      N11,1213
GOAU4GERDAU METPN  EB  N10,3242
HAPV3HAPVIDAON      NM0,1786
HYPE3HYPERAON      NM0,2949
IGTI11IGUATEMI S.AUNT     N10,2287
IRBR3IRB BRASIL REON      NM0,1899
ISAE4ISA ENERGIAPN  EJ  N10,465
ITSA4ITAUSAPN  EB  N12,9837
ITUB4ITAU UNIBANCOPN      N18,4072
KLBN11KLABIN S/AUNT EDB N20,6314
RENT3LOCALIZAON  EJ  NM1,8636
LREN3LOJAS RENNERON  EJ  NM0,5796
MGLU3MAGAZINE LUIZAON  ATZ NM0,1432
POMO4MARCOPOLOPN      N20,1755
MBRF3MARFRIGON      NM0,6531
BEEF3MINERVAON  ED  NM0,1084
MOTV3MOTIVA SAON  ED  NM0,6606
MRVE3MRVON      NM0,1274
MULT3MULTIPLANON      N20,3825
NATU3NATURAON      NM0,2688
PCAR3P.ACUCARON      NM0,0713
PETR3PETROBRASON      N24,1906
PETR4PETROBRASPN      N25,9595
RECV3PETRORECÔNCAVOON      NM0,1282
PRIO3PETRORIOON      NM1,2685
PSSA3PORTO SEGUROON      NM0,3665
RADL3RAIADROGASILON      NM1,3198
RAIZ4RAIZENPN      N20,0423
RDOR3REDE D ORON  EDJ NM1,9706
RAIL3RUMO S.A.ON      NM0,7709
SBSP3SABESPON  ATZ NM3,5852
SANB11SANTANDER BRUNT0,5074
CSNA3SID NACIONALON0,2943
SLCE3SLC AGRICOLAON  EDJ NM0,1378
SMFT3SMART FITON      NM0,4723
SUZB3SUZANO S.A.ON  ED  NM1,3704
TAEE11TAESAUNT     N20,3892
VIVT3TELEF BRASILON1,0553
TIMS3TIMON  ED  NM0,7737
TOTS3TOTVSON  EJ  NM1,0108
UGPA3ULTRAPARON      NM0,9611
USIM5USIMINASPNA     N10,1315
VALE3VALEON  EDJ NM11,3871
VAMO3VAMOSON  EJ  NM0,0551
VBBR3VIBRAON      NM1,2901
VIVA3VIVARA S.A.ON  ED  NM0,1771
WEGE3WEGON  ED  NM3,1387
YDUQ3YDUQS PARTON      NM0,1407
