B3 divulga terceira prévia da carteira do Ibovespa

Ibovespa: nova carteira teórica tem 82 ativos (Germano Lüders/Exame)
Repórter de finanças
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17h42.
A B3 divulgou nesta terça-feira, 23, a terceira prévia da nova carteira do Ibovespa, que entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2026 e vale até 30 de abril.
O principal índice da Bolsa brasileira passa a contar com 82 ativos, de 79 empresas, considerando ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) de uma mesma companhia.
Com base no fechamento do pregão de 19 de dezembro, a prévia aponta uma entrada e uma saída em relação à composição atual. A Copasa ON (CSMG3) passa a integrar o índice, enquanto a CVC Brasil ON (CVCB3) deixa a carteira.
Na terceira prévia, os cinco papéis com maior peso na composição do Ibovespa concentram parcela relevante do índice. A liderança segue com a Vale ON (VALE3), responsável por 11,387% do indicador. Na sequência aparecem o Itaú Unibanco PN (ITUB4), com 8,407%, e a Petrobras PN (PETR4), com 5,959%.
Completam o grupo dos maiores pesos a Axia Energia ON, com 4,215%, e a Petrobras ON (PETR3), que responde por 4,19% da carteira.
A composição do Ibovespa e dos demais índices de ações da B3 é revisada a cada quatro meses — em janeiro, maio e setembro —, conforme critérios de liquidez e negociabilidade definidos na metodologia de cada índice.
Antes da divulgação da carteira definitiva, a Bolsa publica três prévias, justamente para dar previsibilidade a investidores e gestores, especialmente aqueles que replicam o índice em fundos passivos. O cronograma funciona da seguinte forma:
Além do Ibovespa, a B3 também divulgou nesta terça-feira a terceira prévia das novas carteiras de outros 36 índices, que igualmente passam a valer a partir de janeiro.
|CÓDIGO
|AÇÃO
|TIPO
|PART. %
|ALOS3
|ALLOS
|ON ED NM
|0,5627
|ABEV3
|AMBEV S/A
|ON EX
|2,4728
|ASAI3
|ASSAI
|ON NM
|0,4216
|AURE3
|AUREN
|ON NM
|0,1661
|AXIA3
|AXIA ENERGIA
|ON EB N1
|4,2159
|AXIA6
|AXIA ENERGIA
|PNB EB N1
|0,6126
|AZZA3
|AZZAS 2154
|ON ED NM
|0,1339
|B3SA3
|B3
|ON NM
|3,0315
|BBSE3
|BB SEGURIDADE
|ON NM
|0,9468
|BBDC3
|BRADESCO
|ON N1
|1,0141
|BBDC4
|BRADESCO
|PN N1
|4,1159
|BRAP4
|BRADESPAR
|PN EDJ N1
|0,221
|BBAS3
|BANCO DO BRASIL
|ON NM
|2,6552
|BRKM5
|BRASKEM
|PNA N1
|0,0903
|BRAV3
|BRAVA
|ON NM
|0,3125
|BPAC11
|BTG PACTUAL
|UNT EJ N2
|3,1986
|CXSE3
|CAIXA SEGURIDADE
|ON NM
|0,4161
|CEAB3
|CEA MODAS
|ON NM
|0,1137
|CMIG4
|CEMIG
|PN N1
|0,9191
|COGN3
|COGNA ON
|ON NM
|0,3003
|CSMG3
|COPASA
|ON EDJ NM
|0,3552
|CPLE3
|COPEL
|ON NM
|0,9585
|CSAN3
|COSAN
|ON NM
|0,4138
|CPFE3
|CPFL ENERGIA
|ON NM
|0,418
|CMIN3
|CSN MINERACAO
|ON N2
|0,3773
|CURY3
|CURY
|ON ED NM
|0,2256
|CYRE3
|CYRELA REALT
|ON NM
|0,3321
|DIRR3
|DIRECIONAL
|ON ED NM
|0,1962
|EMBJ3
|EMBRAER
|ON EDJ NM
|2,7717
|ENGI11
|ENERGISA
|UNT N2
|0,7374
|ENEV3
|ENEVA
|ON NM
|1,6601
|EGIE3
|ENGIE BRASIL
|ON EJ NM
|0,4826
|EQTL3
|EQUATORIAL
|ON NM
|2,1098
|FLRY3
|FLEURY
|ON NM
|0,283
|GGBR4
|GERDAU
|PN N1
|1,1213
|GOAU4
|GERDAU MET
|PN EB N1
|0,3242
|HAPV3
|HAPVIDA
|ON NM
|0,1786
|HYPE3
|HYPERA
|ON NM
|0,2949
|IGTI11
|IGUATEMI S.A
|UNT N1
|0,2287
|IRBR3
|IRB BRASIL RE
|ON NM
|0,1899
|ISAE4
|ISA ENERGIA
|PN EJ N1
|0,465
|ITSA4
|ITAUSA
|PN EB N1
|2,9837
|ITUB4
|ITAU UNIBANCO
|PN N1
|8,4072
|KLBN11
|KLABIN S/A
|UNT EDB N2
|0,6314
|RENT3
|LOCALIZA
|ON EJ NM
|1,8636
|LREN3
|LOJAS RENNER
|ON EJ NM
|0,5796
|MGLU3
|MAGAZINE LUIZA
|ON ATZ NM
|0,1432
|POMO4
|MARCOPOLO
|PN N2
|0,1755
|MBRF3
|MARFRIG
|ON NM
|0,6531
|BEEF3
|MINERVA
|ON ED NM
|0,1084
|MOTV3
|MOTIVA SA
|ON ED NM
|0,6606
|MRVE3
|MRV
|ON NM
|0,1274
|MULT3
|MULTIPLAN
|ON N2
|0,3825
|NATU3
|NATURA
|ON NM
|0,2688
|PCAR3
|P.ACUCAR
|ON NM
|0,0713
|PETR3
|PETROBRAS
|ON N2
|4,1906
|PETR4
|PETROBRAS
|PN N2
|5,9595
|RECV3
|PETRORECÔNCAVO
|ON NM
|0,1282
|PRIO3
|PETRORIO
|ON NM
|1,2685
|PSSA3
|PORTO SEGURO
|ON NM
|0,3665
|RADL3
|RAIADROGASIL
|ON NM
|1,3198
|RAIZ4
|RAIZEN
|PN N2
|0,0423
|RDOR3
|REDE D OR
|ON EDJ NM
|1,9706
|RAIL3
|RUMO S.A.
|ON NM
|0,7709
|SBSP3
|SABESP
|ON ATZ NM
|3,5852
|SANB11
|SANTANDER BR
|UNT
|0,5074
|CSNA3
|SID NACIONAL
|ON
|0,2943
|SLCE3
|SLC AGRICOLA
|ON EDJ NM
|0,1378
|SMFT3
|SMART FIT
|ON NM
|0,4723
|SUZB3
|SUZANO S.A.
|ON ED NM
|1,3704
|TAEE11
|TAESA
|UNT N2
|0,3892
|VIVT3
|TELEF BRASIL
|ON
|1,0553
|TIMS3
|TIM
|ON ED NM
|0,7737
|TOTS3
|TOTVS
|ON EJ NM
|1,0108
|UGPA3
|ULTRAPAR
|ON NM
|0,9611
|USIM5
|USIMINAS
|PNA N1
|0,1315
|VALE3
|VALE
|ON EDJ NM
|11,3871
|VAMO3
|VAMOS
|ON EJ NM
|0,0551
|VBBR3
|VIBRA
|ON NM
|1,2901
|VIVA3
|VIVARA S.A.
|ON ED NM
|0,1771
|WEGE3
|WEG
|ON ED NM
|3,1387
|YDUQ3
|YDUQS PART
|ON NM
|0,1407