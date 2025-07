Arremeteu: Ações da Embraer (EMBR3) sobem mais de 10% com isenção do tarifaço

A Embraer (EMBR3) lidera com folga as altas do Ibovespa após as aeronaves fabricadas no país terem sido excluídas do tarifaço de Donald Trump contra os produtos do Brasil. Os papéis, que caíam pouco mais de 1% no começo do pregão, entraram em leilão logo após a publicação da ordem executiva do presidente e operam em alta de mais de 10%, liderando o Ibovespa por volta das 16h05.

A companhia vinha sendo bastante vocal sobre os impactos do tarifaço sobre o seu negócio. Em entrevista, o presidente Francisco Gomes Neto chegou a afirmar que o impacto da taxação seria "equivalente ao da Covid", em termos de receita e de emprego, com impacto de ao menos R$ 2 bilhões em custos por ano. Desde o anúncio da potencial taxação, em 9 de julho, os papéis da Embraer recuavam 18%.

Na prática, as tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil vieram mais brandas que o esperado. Apesar de ter assinado uma ordem executiva para sobretaxar as importações brasileiras em até 50%, a lista de isenções foi bastante ampla, reduzindo seu impacto potencial sobre vários setores, de suco de laranja a minério, passando também pela aviação. Com isso, o Ibovespa, que operava no terreno negativo passou a operar em alta consistente, enquanto o real também passou a ganhar força frente do dólar.