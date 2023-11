Agenda de balanços da semana: veja calendário com quase 100 resultados

A temporada de balanços do terceiro trimestre entra na terceira – e mais agitada – semana de resultados. Serão quase 100 balanços divulgados nos próximos dias.

Entre os destaques, estão os números de três dos maiores bancos do Brasil: Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4). No setor bancário, ocorre ainda a divulgação dos resultados de BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo de controle da EXAME, e Inter&Co (INBR32).

A semana é marcada ainda pela divulgação dos resultados da Petrobras (PETR4), segunda maior companhia em participação no Ibovespa. Veja o calendário: