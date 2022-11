Ações da Stone disparam 20% no pré-mercado após balanço do 3º tri

As ações da Stone chegam a subir 20% no pré-mercado americano nesta sexta-feira, 18, com investidores reagindo ao balanço do terceiro trimestre, divulgado na noite passada. A alta, caso confirmada na abertura do pregão à vista nos Estados Unidos, será a maior desde março deste ano, quando os papéis da fintech dispararam 42% em meio às projeções operacionais da empresa para este ano.

No último trimestre, o lucro líquido ajustado da companhia cresceu 90,5% na comparação anual para R$ 162,5 milhões. O crescimento do Ebitda ajustado foi ainda maior, de 143,7% para R$ 1,154 bilhão. A melhora do resultado, segundo a empresa, teve como principal fator a maior eficiência de custos no período, mesmo com o aumento de despesas com vendas e marketing.

Mas um dos pontos mais comemorados pelo mercado foi a receita, que ficou em R$ 2,508 bilhões. O número ficou 71% acima do registrado no terceiro trimestre do ano passado e superior ao guidance da empresa, que previa uma receita de R$ 2,4 bilhões para o período. Para o quarto trimestre, a projeção da Stone é de receita fique acima de R$ 2,6 bilhões.

Analistas do Credit Suisse elogiaram o balanço do terceiro trimestre da Stone, ressaltando os números "fortes" e de "boa qualidade" e "guidance sólido" para o próximo trimestre.

O maior crescimento da Stone no período se deu justamente na parte de serviços financeiros, de onde vem a maior parte de sua receita, com expansão de 84,1% para R$ 2,121 bilhões. Já a receita de software aumentou 21,6% para R$ 366,2 milhões.

"Em nossa opinião, os resultados do terceiro trimestre apontam para um momento positivo para a Stone", afirmou o Credit Suisse em relatório.

O elogiado balanço da Stone também provoca otimismo para os números de sua concorrente PagSeguro, que serão divulgados apenas na próxima semana. Suas ações, também listadas nos Estados Unidos, saltam mais de 7% no pré-mercado.

Apesar das altas desta manhã, o momento segue desafiador paras as ações de Stone e PagSeguro, que até o último pregão acumulavam respectivas quedas de 36,7% e 55,7% no ano.