Ações da Natura (NTCO3) desabam 15%; entenda

A maior queda do Ibovespa nesta quarta-feira, 20, ficou com os papéis da Natura (NTCO3), que caíram mais de 15% em meio a especulações de que os resultados do primeiro trimestre devem vir abaixo do consenso.

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, analistas acreditam que os números de receita e margem devem vir fracos. As conclusões teriam sido tiradas após conversas com a companhia.

Uma fonte que preferiu não se manifestar afirmou que o principal foco de atenção devem ser os resultados da Avon. A divulgação oficial do balanço do primeiro trimestre da Natura está prevista para 5 de maio, mas os analistas já anteciparam os rumores no preço do papel.