Ações da American Eagle disparam 24% após elogios de Trump à campanha com Sydney Sweeney

As ações da varejista americana American Eagle Outfitters subiram quase 24% nesta segunda-feira, 4, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiar nas redes sociais uma campanha publicitária estrelada pela atriz Sydney Sweeney, conhecida por suas participações na série "Euphoria" (HBO) e no filme "Todos Menos Você".

O salto nas ações foi o maior desde o ano 2000. O movimento, impulsionado por uma fala do presidente, atraiu investidores de curto prazo e reacendeu o interesse na American Eagle como uma possível "meme stock", termo usado para ações que se valorizam mais pelo burburinho nas redes sociais do que por fundamentos financeiros.

Na publicação, Trump afirmou que o anúncio é o “mais quente do momento” e que as calças jeans da marca estão “voando das prateleiras”.

Embora os comentários não tragam informações novas sobre o desempenho da empresa, o entusiasmo em torno da marca atraiu investidores especulativos em busca de valorização rápida, como já ocorreu com ações de empresas como AMC e GameStop.

Analistas observam que, nesses casos, o efeito viral pode atrair traders em busca de ganhos no curto prazo, com algoritmos amplificando os movimentos.

Apesar da disparada na véspera, a American Eagle ainda acumula queda de 20% no ano. A companhia vem sofrendo com a demanda fraca e, no trimestre mais recente, registrou uma perda de US$ 75 milhões relacionada à desvalorização de estoques de primavera e verão.

O verdadeiro teste para a empresa, segundo analistas, será o desempenho na temporada de volta às aulas, período crucial para a venda de jeans e roupas de outono.

Campanha com Sydney Sweeney

Nesta terça-feira, 5, os papéis da companhia mantinham o viés positivo no pré-mercado. Por volta das 9h (horário de Brasília), a ação subia 1,24%, cotada a US$ 13,45, após ter fechado o pregão anterior em alta de 23,65%.

A campanha protagonizada por Sweeney, que gerou controvérsia ao destacar tanto as peças da marca quanto características físicas da atriz, está no centro da discussão. Não está claro, no entanto, se ela está de fato impulsionando as vendas.

Para Steve Sosnick, estrategista da Interactive Brokers, o impacto real só será possível de medir “daqui a dias, semanas ou trimestres”.

“No curto prazo, os traders sabem explorar bem o hype”, disse Sosnick. “Se alguém acredita que quanto mais se fala da marca, melhor para a ação, isso certamente é um impulso positivo.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por American Eagle (@americaneagle)



Diante do aumento repentino no valor de mercado, analistas sugerem que a varejista poderia aproveitar o momento para levantar capital, por exemplo, com a emissão de novas ações, como já fizeram outras empresas que se tornaram "meme stocks".

Embora o nome de Sydney Sweeney já tenha impulsionado outras ações, como ocorreu com a Crocs ao ser anunciada como embaixadora da linha HEYDUDE, o efeito nem sempre se sustenta. Na ocasião, a ação subiu 4,1% no dia do anúncio, mas desde então acumula queda de quase 30%.