A China parou de comprar minério da BHP: saiba como isso afeta a Vale

A China surpreendeu o mercado global ao suspender temporariamente todas as compras de minério de ferro denominadas em dólar da gigante australiana BHP. A medida foi tomada pela China Mineral Resources Group (CMRG), uma empresa estatal criada para centralizar as importações de commodities e fortalecer o poder de negociação do país.

Após várias reuniões na semana passada entre o CMRG e a BHP, a maior mineradora do mundo em valor de mercado, as partes não chegaram a um consenso sobre uma disputa de preços, segundo reportagem da agência de notícias Bloomberg, já que Pequim exigia que a matéria-prima fosse vendida por preços menores.

Antes disso, a estatal já havia orientado as usinas siderúrgicas a pararem de usar o fino da mistura Jimblebar da BHP no início deste mês.

Por que a China tomou essa decisão?

A interrupção das compras de minério de ferro da BHP foi motivada por uma queda de braço nos preços entre o gigante asiático e a mineradora australiana. A China, maior consumidora mundial de minério de ferro, enfrenta uma demanda interna por aço em queda nos últimos meses e busca ter maior controle sobre os preços do insumo, uma estratégia que não agrada à BHP, dona de cerca de 20% do mercado global de minério de ferro.

Segundo um analista ouvido pela EXAME, a intenção do governo chinês claramente é baixar o preço do minério, mas os volumes da BHP não são suficientes para sustentar um aumento global de preços, qualquer efeito seria temporário e limitado.

Além disso, uma fonte ouvida pela Bloomberg afirmou que a medida provocará poucos impactos no curto prazo para as usinas chinesas, que já estocaram minério suficiente para as próximas duas semanas, antes do feriado da Semana Dourada, que teve início nesta quarta-feira, 1.

Como a decisão afeta a Vale?

Embora a suspensão das compras da BHP possa abrir espaço para outras mineradoras no mercado chinês, ela também representa desafios significativos para gigantes globais como a Vale (VALE3) e a australiana Rio Tinto. Isso porque alguns produtos da BHP não são facilmente substituíveis, e se a China obtiver sucesso na negociação, a mesma estratégia poderia ser aplicada a outras fornecedoras, ampliando a pressão sobre o setor.

Segundo um analista ouvido pela EXAME, a Vale não deve se beneficiar significativamente da decisão. O efeito positivo deve ocorrer principalmente no preço do minério de ferro, que pode subir com a redução das compras da BHP.

Por outro lado, a BHP pode realocar seus volumes para outros continentes, aumentando sua participação em outros mercados e, potencialmente, roubando espaço da mineradora brasileira.

Ao mesmo tempo, a Vale continua a atender o mercado chinês, suprindo a falta do minério da BHP, mas sem ganhos expressivos de participação no curto prazo, explica o analista.