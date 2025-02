Rio Tinto rejeita proposta que destravaria US$ 50 bilhões para os acionistas; entenda

A Rio Tinto pediu que os acionistas rejeitassem a proposta de um investidor ativista, que defendia a saída da bolsa de Londres e a transferência da listagem para a Austrália.

De acordo com informações do Financial Times, a mineradora afirmou que a mudança não seria do "melhor interesse" para o grupo.

A Rio Tinto é pressionada pela Palliser Capital e por outras empresas a abandonar a listagem dupla na Austrália e no Reino Unido, seguindo à BHP. A proposta da Palliser defendia que uma holding sediada na Austrália, com listagem primária na bolsa de Sydney, desbloquearia US$ 50 bilhões em valor para os acionistas.

Nesta quarta-feira, 19, a mineradora rejeitou a proposta alegando que os custos seriam altos demais, além de terem consultado seus principais acionistas de ambos os países sobre o tema.

"O conselho considera que a resolução não atende aos melhores interesses da Rio Tinto como um todo e recomendou que os acionistas votem contra a resolução."

A decisão vem após o movimento do grupo rival de mineração, Glencore, de revisar a listagem no Reino Unido, abrindo caminho para uma mudança em Nova York ou outro mercado "mais adequado" aos negócios.