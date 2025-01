Quem é Luis Stuhlberger, o gestor por trás do Fundo Verde e da Verde Asset Management

Luis Stuhlberger, gestor do Fundo Verde e CEO da Verde Asset Management, é um dos nomes mais experientes do mercado financeiro brasileiro. Sua carreira começou em 1981, como operador de mercado futuro e de commodities na Hedging-Griffo. Em 1985, Stuhlberger assumiu a direção da corretora e, em 1992, estruturou a área de gestão de fundos. Cinco anos depois, lançou o Fundo Verde, que se tornou um dos maiores e mais antigos hedge funds do Brasil.

A fundação da Verde Asset Management

A Verde Asset Management foi criada em 2015, reunindo a equipe que trabalhou com Stuhlberger na Hedging-Griffo. O nome da gestora é uma referência ao Fundo Verde, lançado em 1997, e reflete os princípios que norteiam suas operações desde então.

A Verde AM administra recursos em estratégias como Multimercado Brasil, Ações, Multimercado Global e Ações Brasil, contando com uma equipe formada por gestores, analistas de ações, estrategistas e economistas.

O impacto de Stuhlberger no mercado financeiro

Luis Stuhlberger é formado em Engenharia Civil pela POLI-USP e possui especialização em Administração pela FGV. Ao longo de sua carreira, construiu uma reputação sólida ao liderar projetos que marcaram o setor financeiro, como a criação do Fundo Verde e o desenvolvimento da Verde Asset Management.

Seu trabalho consolidou a Verde AM como uma das maiores gestoras do país, com estratégias que se destacam pela qualidade técnica e consistência no mercado financeiro.

Por que você precisa saber disso?

Luis Stuhlberger é um dos nomes mais influentes do mercado financeiro brasileiro, com uma trajetória que transformou o Fundo Verde em referência em hedge funds. Entender seu trabalho e o impacto da Verde Asset Management é essencial para investidores que buscam inspiração e conhecimento sobre estratégias de sucesso no setor.

Além disso, a história de Stuhlberger e da Verde AM destaca a importância de uma gestão sólida, visão de longo prazo e equipe qualificada, pilares que podem servir como guia para profissionais e empresas que desejam alcançar excelência na gestão de recursos.