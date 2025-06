Quanto rende R$ 7 mil por mês com a Selic a 15%

Com a Selic em patamares elevados, quem tem R$ 7 mil sobrando no final do mês enfrenta um dilema aparentemente simples: onde aplicar? A diferença entre escolher a tradicional caderneta de poupança ou partir para investimentos como Tesouro Selic e CDB pode representar centenas de reais a mais no bolso ao final de um ano.

A matemática financeira não mente, mas ela também não é tão óbvia quanto parece. Enquanto alguns investidores experientes navegam naturalmente por essas águas, muita gente ainda fica perdida entre taxas, impostos e prazos de resgate.

Como funciona cada investimento

A poupança segue uma regra fixa estabelecida pelo governo. Quando a Selic está acima de 8,5%, como nos 15% atuais, a caderneta rende 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR). Na prática, isso significa 0,5% limpos mensais, já que a TR está zerada há anos.

O grande atrativo da poupança não está no rendimento, mas na simplicidade e na isenção de Imposto de Renda. Qualquer valor aplicado pode ser resgatado a qualquer momento sem desconto de IR, desde que respeitado o aniversário mensal da aplicação.

Já o Tesouro Selic funciona como um empréstimo que você faz ao governo brasileiro. Este título público acompanha a variação da taxa Selic, oferecendo 100% da taxa básica de juros.

A liquidez é praticamente diária - você pode resgatar quando quiser e receber o dinheiro no dia útil seguinte. Porém, há incidência de Imposto de Renda que varia conforme o tempo de aplicação: 22,5% para resgates até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% acima de 720 dias.

Já o CDB (Certificado de Depósito Bancário) representa um empréstimo feito diretamente a uma instituição financeira. O rendimento costuma variar entre 90% e 120% do CDI, dependendo do banco emissor e do prazo de vencimento. Um CDB que paga 105% do CDI, por exemplo, oferece rendimento superior ao Tesouro Selic.

A tributação segue a mesma tabela regressiva do Tesouro Selic, mas há uma proteção adicional: valores até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) em caso de quebra do banco.

Rendimento em números

Poupança (0,5% ao mês, isenta de IR):

Rendimento mensal: R$ 35,00

Rendimento anual: R$ 420,00

Tesouro Selic

Rendimento mensal: R$ 63,56 (resgate com IR de 22,5%)

Rendimento anual: R$ 866,25 (resgate com IR de 17,5%)

CDB 105% CDI

Rendimento mensal: R$ 66,71 (resgate com IR de 22,5%)

Rendimento anual: R$ 909,56 (resgate com IR de 17,5%)

O que considerar antes de escolher

O primeiro passo é definir o objetivo do dinheiro: reserva de emergência, poupança para um objetivo específico ou investimento de longo prazo. Para emergências, a liquidez imediata da poupança pode compensar o menor rendimento.

A frequência de resgate também importa. Quem precisa mexer no dinheiro mensalmente enfrenta a alíquota máxima de IR nos investimentos de renda fixa. Já quem consegue deixar o dinheiro parado por pelo menos um ano se beneficia da redução tributária.

O perfil de risco deve ser considerado, mesmo tratando-se de renda fixa. Embora tanto Tesouro Selic quanto CDB sejam seguros, há diferenças nas garantias. O governo federal dificilmente quebrará, mas bancos menores podem oferecer CDBs mais rentáveis com risco ligeiramente maior.

A decisão final deve equilibrar rentabilidade, praticidade e necessidade de liquidez. Com R$ 7 mil mensais, a diferença entre poupança e outros investimentos pode representar quase R$ 500 anuais — valor suficiente para justificar alguns minutos estudando as opções disponíveis.