Quanto rende R$ 5 mil no CDB por mês?

Investir em um CDB (Certificado de Depósito Bancário) é uma forma segura e eficiente de fazer o dinheiro trabalhar para você, com rentabilidade previsível. Quando a taxa CDI está em torno de 11,15% ao ano (valor aproximado para 2024), os rendimentos podem ser interessantes para quem busca aumentar o capital com baixo risco.

Mas quanto R$ 5 mil aplicados em um CDB pós-fixado, atrelado ao CDI, podem render por mês? Vamos fazer os cálculos detalhados, levando em consideração a taxa de 11,15% ao ano.

1. Rentabilidade de R$ 5 mil em CDB pós-fixado

Considerando que o CDI está em 11,15% ao ano, vamos calcular o rendimento de R$ 5 mil aplicados em um CDB pós-fixado com 100% do CDI.

Cálculo do rendimento anual:

Rentabilidade anual = 11,15% sobre R$ 5.000 = R$ 557,50 por ano.

Cálculo do rendimento mensal:

Rendimento mensal = R$ 557,50 / 12 meses = R$ 46,46 por mês.

Portanto, com R$ 5 mil aplicados em um CDB pós-fixado a 100% do CDI (11,15% ao ano), o rendimento médio seria de R$ 46,46 por mês.

2. Tributação sobre o CDB

A tributação do CDB segue a tabela progressiva do Imposto de Renda, de acordo com o prazo do investimento. Para um investimento de 1 ano, a alíquota será de 20% sobre os rendimentos.

Cálculo do imposto de renda:

Rendimento anual sem imposto: R$ 557,50.

Imposto de Renda (20%): 20% de R$ 557,50 = R$ 111,50.

Rendimento líquido: R$ 557,50 - R$ 111,50 = R$ 446,00 por ano.

Rendimento mensal líquido: R$ 446,00 / 12 meses = R$ 37,17 por mês.

Portanto, após o desconto do imposto de renda, o rendimento mensal de R$ 5 mil aplicados em um CDB pós-fixado com 100% do CDI (11,15% ao ano) seria de R$ 37,17.

3. Comparando com outros tipos de investimentos

É importante comparar os rendimentos do CDB com outras opções de investimento. Por exemplo, a poupança oferece cerca de 6,17% ao ano, o que pode ser consideravelmente inferior à rentabilidade de um CDB pós-fixado, especialmente quando a taxa CDI está alta.

4. Por que você deve saber sobre isso

Investindo R$ 5 mil em um CDB pós-fixado a 11,15% ao ano, você pode esperar um rendimento mensal de cerca de R$ 37,17, após o desconto do Imposto de Renda (20% para investimentos de 1 ano). O CDB continua sendo uma das melhores alternativas de investimento para quem busca segurança e rentabilidade estável, principalmente quando a taxa CDI está alta.

Essa opção é vantajosa para quem não quer correr riscos, mas ainda assim deseja obter um rendimento superior à poupança e a outros investimentos de baixo risco.