Quanto rende R$ 12.000 por mês com a Selic a 14,25%?

A Selic, taxa básica de juros da economia, está em um patamar elevado, atualmente em 14,25% ao ano. Esse aumento impacta diretamente os rendimentos de investimentos atrelados à Selic, como o Tesouro Selic, CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e fundos de renda fixa. Mas, afinal, quanto rende R$ 12.000 por mês investidos nesses produtos com a taxa Selic nesse nível?

O impacto da Selic nos investimentos

Quando a Selic está alta, os rendimentos de aplicações de renda fixa atreladas a ela também tendem a ser maiores. Produtos como o Tesouro Selic, CDBs de bancos grandes e fundos de renda fixa com foco em títulos públicos ou de curto prazo são alguns dos investimentos que mais se beneficiam dessa alta.

Tipos de investimentos atrelados à Selic

Tesouro Selic : o Tesouro Selic é uma opção de baixo risco que acompanha a variação da Selic. Ideal para quem busca segurança e liquidez. A rentabilidade está diretamente ligada à taxa Selic, e o imposto de renda é cobrado conforme o tempo de aplicação.

: o Tesouro Selic é uma opção de baixo risco que acompanha a variação da Selic. Ideal para quem busca segurança e liquidez. A rentabilidade está diretamente ligada à taxa Selic, e o imposto de renda é cobrado conforme o tempo de aplicação. CDBs (Certificados de Depósito Bancário) : os CDBs de bancos de maior porte também são atrelados à Selic. Quando um CDB oferece 100% do CDI , ele gera um rendimento muito próximo à Selic, já que o CDI acompanha a taxa básica de juros da economia.

: os CDBs de bancos de maior porte também são atrelados à Selic. Quando um CDB oferece , ele gera um rendimento muito próximo à Selic, já que o CDI acompanha a taxa básica de juros da economia. Fundos de renda fixa: esses fundos podem investir em títulos públicos e privados, muitos deles com rentabilidade atrelada à Selic. Dependendo do fundo, os custos de administração e a composição da carteira de investimentos podem influenciar os rendimentos.

Quanto rende R$ 12.000 por mês?

Considerando que você invista R$ 12.000 por mês em um produto de renda fixa que ofereça rentabilidade de 100% do CDI (o que é comum em CDBs e Tesouro Selic), podemos fazer uma simulação de quanto você acumularia ao longo de 1 ano, 5 anos e 10 anos, com a Selic a 14,25% ao ano. Quanto rende R$ 12.000 por mês com a Selic a 14,25%?

Simulação para 1 ano:

Investimento mensal de R$ 12.000.

Rentabilidade de 14,25% ao ano (aproximadamente 1,13% ao mês).

Com o poder dos juros compostos, o valor acumulado ao final de 1 ano seria de aproximadamente R$ 159.400.

Simulação para 5 anos:

Investimento mensal de R$ 12.000.

Rentabilidade de 14,25% ao ano.

Após 5 anos, o valor acumulado seria de aproximadamente R$ 1.033.000.

Simulação para 10 anos:

Investimento mensal de R$ 12.000.

Rentabilidade de 14,25% ao ano.

Com o tempo e o efeito dos juros compostos, o valor acumulado seria de aproximadamente R$ 2.496.000.

Para o investidor que aplica R$ 12.000 por mês, o retorno se torna expressivo, especialmente quando se considera o efeito dos juros compostos ao longo dos anos. Esse cenário demonstra a importância de aproveitar os momentos de alta na Selic para alavancar os rendimentos em produtos conservadores.