Quanto rende o prêmio da Mega-Sena de R$ 34 milhões?

Nesta terça-feira, 14, a Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.815, com um prêmio estimado em R$ 34 milhões. Caso um único apostador acerte as seis dezenas, poderá transformar o valor em uma fonte de renda mensal milionária com aplicações financeiras seguras, como a poupança, o Tesouro Direto ou CDBs. Com a Selic em 12,25% ao ano, essas opções oferecem retornos distintos, mas todas podem preservar o patrimônio e gerar renda passiva. Confira quanto rende o prêmio de R$ 34 milhões em cada uma dessas aplicações.

1. Rendimento na poupança

Com a Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR), atualmente próxima de zero.

Cálculo:

Rendimento mensal: R$ 34.000.000 × 0,005 = R$ 170.000 .

R$ 34.000.000 × 0,005 = . Rendimento anual: R$ 170.000 × 12 = R$ 2.040.000.

Apesar de ser uma aplicação segura e isenta de imposto de renda, a poupança oferece o menor retorno em comparação com outras opções de renda fixa.

2. Rendimento no Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público de renda fixa com rendimento atrelado à taxa Selic. Ele é ideal para quem busca segurança e liquidez diária, mas seus rendimentos estão sujeitos ao imposto de renda, que segue a tabela regressiva (15% para aplicações acima de dois anos).

Cálculo:

Rendimento bruto mensal: R$ 34.000.000 × (12,25% ÷ 12) ≈ R$ 346.875 .

R$ 34.000.000 × (12,25% ÷ 12) ≈ . Rendimento líquido mensal: R$ 346.875 × (1 - 0,15) ≈ R$ 294.843,75 .

R$ 346.875 × (1 - 0,15) ≈ . Rendimento líquido anual: R$ 294.843,75 × 12 ≈ R$ 3.538.125.

O Tesouro Selic é mais vantajoso que a poupança, especialmente em períodos de alta Selic, oferecendo maior rentabilidade com baixo risco.

3. Rendimento em CDBs (100% do CDI)

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é uma taxa de referência próxima à Selic, usada para calcular os rendimentos de muitos CDBs. Um CDB que rende 100% do CDI oferece retorno equivalente ao Tesouro Selic, mas também está sujeito à tabela regressiva do imposto de renda.

Cálculo:

Rendimento bruto mensal: R$ 34.000.000 × (12,15% ÷ 12) ≈ R$ 344.375 .

R$ 34.000.000 × (12,15% ÷ 12) ≈ . Rendimento líquido mensal: R$ 344.375 × (1 - 0,15) ≈ R$ 292.718,75 .

R$ 344.375 × (1 - 0,15) ≈ . Rendimento líquido anual: R$ 292.718,75 × 12 ≈ R$ 3.512.625.

Embora similar ao Tesouro Selic em termos de rentabilidade, o CDB pode ter diferenças em liquidez ou taxas administrativas, dependendo da instituição financeira.

Poupança vs. Tesouro Direto vs. CDB: qual escolher?

Poupança: Rende R$ 170.000 por mês, é isenta de imposto de renda e possui liquidez imediata.

Rende por mês, é isenta de imposto de renda e possui liquidez imediata. Tesouro Selic: Rende cerca de R$ 294.843 líquidos por mês, com maior retorno, liquidez diária e segurança do governo.

Rende cerca de líquidos por mês, com maior retorno, liquidez diária e segurança do governo. CDB (100% do CDI): Rende cerca de R$ 292.718 líquidos por mês, com retornos similares ao Tesouro Selic, mas pode ter variação em liquidez e condições.

Por que você deve saber disso?

Investir o prêmio da Mega-Sena com inteligência garante uma renda passiva milionária e segurança financeira. Enquanto a poupança é simples e isenta de impostos, o Tesouro Selic e os CDBs oferecem retornos maiores, preservando o patrimônio. Avalie seus objetivos e consulte especialistas para escolher a aplicação mais adequada.