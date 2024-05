20 apps para fazer renda extra: entenda como funcionam

Com o avanço tecnológico e a crescente necessidade de flexibilidade no mercado de trabalho, os aplicativos para ganhar dinheiro têm se tornado uma ferramenta cada vez mais popular entre os brasileiros que buscam renda extra ou mesmo estabelecer uma nova fonte de ganhos.

Esses aplicativos variam desde opções que requerem pequenas tarefas até verdadeiros empreendimentos que podem resultar em uma renda substancial.

Vale a pena usar aplicativos para ganhar dinheiro?

A resposta para essa pergunta depende de vários fatores, incluindo o tempo disponível, as habilidades individuais e as metas financeiras de cada pessoa. Enquanto alguns encontram nos apps uma maneira viável de melhorar sua situação financeira, outros podem ver apenas uma contribuição marginal.

O que é inegável é que, para quem busca flexibilidade e oportunidades adicionais de renda, esses aplicativos oferecem portas abertas para o mundo do trabalho autônomo e digital.

O que são aplicativos para ganhar dinheiro?

Aplicativos para ganhar dinheiro são plataformas digitais que conectam usuários a uma variedade de tarefas ou serviços que podem ser realizados em troca de remuneração.

Esses apps abrangem um amplo espectro de atividades, desde responder pesquisas e realizar pequenas tarefas online até a venda de produtos ou serviços especializados. A principal vantagem desses aplicativos é a flexibilidade, permitindo que os usuários trabalhem conforme sua disponibilidade e preferências.

Como funcionam os aplicativos de renda extra?

O funcionamento dos aplicativos de renda extra é relativamente simples: após um processo de cadastro, que geralmente inclui a verificação de identidade, os usuários podem acessar uma lista de tarefas ou serviços que podem ser realizados.

Cada tarefa concluída é compensada com uma quantia pré-determinada, que pode variar consideravelmente dependendo da natureza do trabalho.

Alguns aplicativos também oferecem a possibilidade de ganhos passivos, como por meio de investimentos ou programas de afiliados, ampliando assim as oportunidades para os usuários aumentarem suas receitas.

20 aplicativos para ganhar dinheiro

Na era digital, o conceito de trabalho está em constante evolução, com aplicativos para ganhar dinheiro surgindo como uma alternativa viável para muitos.

Estas plataformas oferecem oportunidades variadas que vão desde tarefas simples até atividades que demandam mais comprometimento. Confira 20 desses aplicativos que se destacam pela sua funcionalidade e potencial de renda.

1. Toluna

Toluna é uma plataforma interativa que permite aos usuários ganhar dinheiro ao responder pesquisas e participar de comunidades de pesquisa de mercado.

Pagamentos podem ser recebidos via PayPal, e os usuários começam a acumular pontos que podem ser convertidos em dinheiro assim que se cadastram.

Esta é uma maneira flexível de ganhar um dinheiro extra no tempo livre, participando ativamente de pesquisas que influenciam produtos e serviços globais.

2. Kwai

Kwai, uma rede social que também funciona como um aplicativo para ganhar dinheiro, recompensa seus usuários por assistir e compartilhar vídeos.

Além de oferecer pagamentos por visualizações, o app incentiva os usuários a convidar amigos para se juntarem à plataforma, aumentando assim o potencial de ganhos. Pagamentos podem ser feitos diretamente via Pix, tornando o acesso ao dinheiro rápido e eficiente.

3. Revendedora Avon

O aplicativo Minha Avon facilita a vida das revendedoras ao permitir que elas gerenciem pedidos e acompanhem suas vendas de maneira digital.

Este app oferece uma comissão de até 35% sobre os produtos vendidos, o que pode resultar em uma boa fonte de renda para quem tem habilidade com vendas e uma boa rede de contatos.

4. Revendedora Eudora

Semelhante ao modelo da Avon, o aplicativo da Eudora permite que revendedoras gerenciem suas vendas de produtos de beleza com comissões que podem chegar a 40%.

O app proporciona uma maneira prática de acompanhar pedidos e pagamentos, oferecendo também promoções e suporte direto da empresa, o que potencializa as vendas e os ganhos das consultoras.

5. Revendedora Boticário

O Boticário também oferece um aplicativo para suas revendedoras, facilitando o gerenciamento de vendas com uma interface amigável e funcional.

Revendedoras podem ganhar comissões de até 30% sobre os produtos vendidos, além de terem acesso a materiais de apoio e treinamentos, o que pode aumentar significativamente a eficácia nas vendas.

6. RecargaPay

RecargaPay é um app que permite aos usuários ganhar dinheiro através de cashbacks em pagamentos e compras de créditos para serviços variados, como celular, Uber, e outros.

O aplicativo também oferece um cartão pré-pago que gera cashbacks em todas as compras, maximizando os benefícios financeiros para seus usuários.

7. Méliuz

Méliuz é um aplicativo que se destaca no cenário nacional por oferecer cashback em uma grande variedade de lojas parceiras.

O usuário recebe de volta uma porcentagem do dinheiro gasto em compras, que pode ser acumulado no app e posteriormente transferido para uma conta bancária.

A plataforma também disponibiliza um cartão de crédito que amplia as possibilidades de ganho de cashback, transformando o ato de comprar em uma oportunidade de poupança.

8. AppKarma

AppKarma é um aplicativo que recompensa os usuários por jogarem jogos e testarem novos aplicativos.

Após baixar e utilizar os aplicativos sugeridos, os usuários acumulam pontos que podem ser convertidos em recompensas, como cartões-presente ou créditos via PayPal.

Este app é ideal para quem passa tempo jogando em dispositivos móveis e deseja transformar essa atividade em uma forma de ganhar recompensas extras.

9. Nuvemshop

Nuvemshop oferece uma plataforma para qualquer usuário criar sua própria loja virtual, facilitando o comércio digital na América Latina.

Com mais de 120 mil lojas ativas, a ferramenta possibilita que empreendedores configurem e personalizem seus espaços de vendas online de maneira simples, integrando diversas opções de pagamento e logística.

É uma excelente opção para quem busca independência e deseja gerir um negócio próprio pela internet.

10. Big Time

Big Time permite que seus usuários ganhem dinheiro ao jogar jogos em seus smartphones. O diferencial deste aplicativo é que, além de entreter, ele oferece a chance de ganhar prêmios em dinheiro por meio de sorteios.

Os usuários acumulam bilhetes ao jogar, que são então usados para entrar em sorteios de prêmios em dinheiro, tornando o ato de jogar uma potencial fonte de renda.

11. Mercado Livre

O Mercado Livre é uma das maiores plataformas de vendas online da América Latina, permitindo aos usuários comprar e vender uma vasta gama de produtos.

Através de seu aplicativo, os vendedores podem gerenciar suas vendas, acompanhar pedidos e interagir com compradores. Para quem deseja empreender, o Mercado Livre oferece um ambiente robusto e dinâmico para o comércio eletrônico.

12. Monetizze

Monetizze é uma plataforma focada em produtos digitais e físicos, operando principalmente no modelo de afiliação. Afiliados e produtores podem vender e promover produtos, ganhando comissões por cada venda realizada.

O sistema oferece ferramentas para gerenciamento de vendas e pagamentos, além de possibilitar uma renda passiva para aqueles que conseguem estabelecer uma boa rede de vendas online.

13. Udemy

Udemy oferece uma plataforma onde especialistas de diversas áreas podem criar e vender cursos online.

A plataforma facilita o acesso à educação em diversos campos do conhecimento, desde programação até fotografia, permitindo que instrutores alcancem um público global.

Os usuários adquirem cursos que muitas vezes estão disponíveis por preços acessíveis durante promoções, o que democratiza o aprendizado e possibilita uma fonte de renda constante para os criadores de conteúdo.

14. Hotmart

Hotmart serve como um mercado para produtos digitais, onde produtores e afiliados podem maximizar seus ganhos. A plataforma é reconhecida por sua eficiência em hospedar, vender e promover cursos online, e-books e outros conteúdos digitais.

A Hotmart facilita o processo de venda e distribuição, oferecendo ferramentas de marketing e análise, tornando-se uma escolha popular entre produtores de conteúdo digital em busca de monetizar suas habilidades e conhecimentos.

15. Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards, desenvolvido pelo Google, paga aos usuários por responderem a pesquisas breves.

As perguntas geralmente envolvem opiniões sobre produtos ou serviços, preferências de consumo ou atividades cotidianas, e os participantes são recompensados com créditos no Google Play ou via PayPal.

Este app se destaca por proporcionar uma forma fácil e rápida de obter recompensas, aproveitando os momentos livres dos usuários.

16. Rappi

Rappi atua como um aplicativo de entrega que permite aos usuários pedirem comida, compras de supermercado, produtos farmacêuticos e outros itens.

O serviço se expandiu para incluir uma carteira digital e oferece uma variedade de serviços em uma única plataforma, o que facilita a vida urbana.

Os entregadores, conhecidos como Rappitenderos, ganham dinheiro realizando entregas, o que proporciona uma fonte de renda flexível baseada na economia de gig, adequada para quem busca trabalho em horários variáveis.

17. 99

99 facilita o transporte de passageiros e oferece serviços de entrega em grandes centros urbanos. Os motoristas utilizam o app para aceitar corridas e gerar renda de forma flexível.

A plataforma proporciona uma alternativa conveniente ao transporte público e possibilita que motoristas trabalhem em horários que se ajustem às suas necessidades, maximizando a eficiência e os ganhos no dia a dia.

18. UpWork

UpWork conecta freelancers a projetos globais, abrangendo áreas como redação, programação, design gráfico e consultoria.

Profissionais de todo o mundo utilizam a plataforma para encontrar oportunidades de trabalho remoto, estabelecendo um perfil que destaca suas habilidades e experiências.

A UpWork facilita as interações entre contratantes e freelancers, garantindo a segurança dos pagamentos e a clareza nas expectativas de cada projeto.

19. Fiverr

Fiverr oferece uma plataforma onde freelancers podem vender seus serviços, que vão desde design gráfico até marketing digital e traduções.

Os usuários criam anúncios para seus "gigs", estabelecendo preços fixos e detalhando os serviços oferecidos.

A plataforma é conhecida por sua acessibilidade e variedade de serviços, tornando-a uma ferramenta valiosa para freelancers que desejam alcançar uma ampla audiência internacional.

20. AirBnB

AirBnB revolucionou o mercado de hospedagem ao permitir que proprietários de imóveis aluguem suas casas ou quartos para turistas.

Usuários de todo o mundo utilizam o aplicativo para encontrar acomodações únicas e acessíveis, enquanto anfitriões aproveitam para gerar renda extra.

O serviço não apenas fornece uma alternativa aos hotéis tradicionais, mas também promove uma experiência de viagem mais personalizada e enriquecedora.