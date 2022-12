Qual é o melhor banco para pequenas e médias empresas do Mundo?

Divulgado pela Global Finance Magazine, um levantamento de 2021 analisou e comparou as maiores instituições financeiras da América Latina. Para isso, foram considerados aspectos como aquisições, patrimônio gerenciado, uso de tecnologia, crescimento e diversos outros fatores. Como resultado, eles chegaram à conclusão de que o BTG Pactual é o melhor banco para pequenas e médias empresas do Mundo.

Segundo a revista, “o principal ingrediente por trás do ano recorde do BTG foi sua liderança no setor de banco de investimento da região. Com a liquidez global em alta histórica, o banco registrou um salto de 74% no setor, impulsionado principalmente por investimentos de risco recordes”.

Para Gabriel Motomura, co-head do BTG Pactual Empresas e sócio do BTG Pactual, o reconhecimento “revela como a plataforma está em constante melhoria e, principalmente, reforça o posicionamento disruptivo no mercado da América Latina”.

Além de ser referência em investimentos, o BTG Pactual também conta com soluções exclusivas para empreendedores. O BTG Pactual Empresas citado anteriormente, por exemplo, é uma plataforma digital especializada para pessoas jurídicas que querem aumentar o rendimento de seus negócios.

Conta PJ do BTG Pactual Empresas

Dentre os produtos oferecidos pelo BTG Pactual Empresas, a Conta Digital Jurídica merece destaque. Ela é uma conta corrente 100% digitale pensada para o pequeno e médio empreendedor.

Através dela, é possível fazer o pagamento de funcionários, fornecedores e a gestão de todas as entradas e saídas do negócio de forma simples e segura.

Desde o seu lançamento, ela tem recebido constantes atualizações para estar cada vez mais presente no dia a dia e adaptada às necessidades do empreendedor brasileiro. Um exemplo disso é o lançamento dos planos de benefícios (conheça cada tipo de plano ao final do texto).

Para entender mais sobre outras tecnologias da conta, acesse esta página de apresentação.

Confira algumas vantagens de abrir a conta digital PJ no BTG Pactual:

Pagamentos de Contas, Tributos e Boletos em um único lugar, sem custo.

Emissão de boletos a qualquer momento, incluindo Boleto com QR Code

Envio de PIX isento e ilimitado

Recebimento via PIX estático e dinâmico.

Folha de Pagamento 100% Digital

Antecipação das suas vendas feitas a prazo

Linha de crédito aprovada para o seu fornecedor antecipar

Por que abrir uma conta PJ?

Como empresas e pessoas têm necessidades diferentes, os bancos disponibilizam ofertas personalizadas para cada uma das categorias de contas.

Apesar de grande parte dos recursos, como cartões e internet banking, estarem disponíveis tanto em contas comuns quanto PJ, a última possui alguns recursos especiais que são muito úteis para empreendedores.

Um exemplo disso é a folha de pagamento. A partir da gestão através da conta PJ é possível realizar o pagamento 100% Digital de funcionários de forma simples, ágil e sem nem mesmo ter que sair de casa.

Quais opções o BTG Pactual oferece?

Para atender bem cada cliente, o BTG Pactual possui três tipos diferentes de planos. Dessa forma, é possível escolher aquele que melhor atende às suas necessidades. Veja as vantagens de cada um deles:

Plano básico (gratuito)

30 transações grátis ao mês, incluindo envio de TED, Liquidação de Boleto e Liquidação de QR Code

Cada transação excedente por R$ 1,90

Envio de PIX isento e ilimitado

Pagamentos de contas, tributos e boletos ilimitados

Emissão de boletos com QR Code

Folha de Pagamento 100% Digital

Acesso à Plataforma Web e ao Aplicativo BTG Empresas

Descontos no Marketplace do BTG Empresas

Plano intermediário

75 transações ao mês, incluindo envio de TED, Liquidação de Boleto e Liquidação de QR Code

Cada transação excedente por R$ 1,70

Envio de PIX isento e ilimitado

Pagamentos de contas, tributos e boletos ilimitados

Emissão de boletos com QR Code

Folha de Pagamento 100% Digital

Acesso à Plataforma Web e ao Aplicativo BTG Empresas

Descontos no Marketplace do BTG Empresas

Régua de Cobrança

Débito único das tarifas

Atendimento personalizado

Plano avançado

200 transações ao mês, incluindo envio de TED, Liquidação de Boleto e Liquidação de QR Code

Cada transação excedente por R$ 1,50

Envio de PIX isento e ilimitado

Pagamentos de contas e tributos e boletos ilimitados

Emissão de boletos com QR Code

Folha de Pagamento 100% Digital

Acesso à Plataforma Web e ao Aplicativo BTG Empresas

Descontos no Marketplace do BTG Empresas

Régua de Cobrança

Débito único das tarifas

Atendimento personalizado

Envio de arquivo CNAB

Acesso ao Portal do Desenvolvedor (API)

Para conhecer mais sobre cada um, basta acessar esta página.

Como abrir uma conta PJ no BTG Pactual?

Para criar uma conta digital jurídica, basta acessar a página oficial do BTG Pactual e fornecer alguns dados pessoais para cadastro. Além disso, é necessário providenciar:

Contrato ou Estatuto social;

Identificação dos representantes como RG e CPF ou CNH.

Toda pendência será comunicada via e-mail e, caso seja preciso algum suporte, o time de atendimento está disponível para tirar qualquer dúvida.

