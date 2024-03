A revolução da IA ​​mudará o trabalho? Veja o que Bill Gates pensa sobre o assunto

Seja no mercado de trabalho ou nas tarefas do cotidiano, ainda não é possível mensurar os impactos a longo prazo da inteligência artificial. De qualquer forma, sua existência não pode ser ignorada: a chegada da IA foi um marco revolucionário. E como toda nova tecnologia, pode gerar medo – mas também oportunidades.

Para Bill Gates, fundador da Microsoft, o desenvolvimento de ferramentas de IA, como o ChatGPT, foi uma das maiores revoluções que ele já presenciou. “Durante a minha vida, vi duas demonstrações de tecnologia que me pareceram revolucionárias”, escreveu Gates em seu blog. “A primeira vez foi em 1980, quando fui apresentado a uma interface gráfica de usuário – a precursora de todos os sistemas operacionais modernos, incluindo o Windows. A segunda veio ano passado. Tenho me reunido com a equipe da OpenAI desde 2016 e fiquei impressionado com o constante progresso”.

Em meio a descobertas empolgantes e incertezas, o bilionário fez algumas previsões sobre o impacto da IA no futuro do trabalho. Confira a seguir.

IA como aliada da produtividade

Dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) mostram que quase 40% dos empregos no mundo serão afetados pelo avanço da IA. No entanto, isso não significa a extinção de profissões. “À medida que o poder computacional fica mais barato, a capacidade do ChatGPT de expressar ideias será cada vez mais semelhante a ter um funcionário administrativo disponível para ajudá-lo em diversas tarefas”, escreve o magnata em seu blog.

O que pode acontecer, na verdade, é a alocação da inteligência humana em atividades mais estratégicas e que demandam senso crítico e criatividade. “Seres humanos são treinados utilizando conjuntos de dados e, em breve, estes conjuntos de dados também serão utilizados para treinar as IAs, que capacitarão as pessoas a realizar seus trabalhos de forma mais eficiente.”

Ferramentas de IA podem ser aplicadas em diversos setores

Gates descreve as capacidades do ChatGPT 4 como "dramáticas", destacando sua habilidade avançada de leitura e escrita. Embora as habilidades da ferramenta sejam impressionantes, especialistas afirmam que a tecnologia tende a automatizar tarefas, e não profissões inteiras.

Estima-se que até 2030 os conjuntos de habilidades necessárias para nossos empregos mudarão em até 65%. Se antes as funções eram apenas definidas por títulos, agora o profissional precisa desenvolver um conjunto de competências diversificadas e adaptativas para se enquadrar nesse novo modelo de trabalho.

Diante deste cenário, torna-se necessário que os profissionais saibam conviver com esta realidade e aprendam a usar a IA de forma estratégica em suas carreiras.

Fluxo de inovação impulsionado pela IA

“Estamos apenas no início dessa transição, uma época empolgante, mas confusa”, ressalta Gates. No entanto, nesta nova onda de tecnologia, a inovação torna-se uma questão de sobrevivência para as empresas.

A capacidade da IA de processar grandes volumes de dados, identificar padrões e tomar decisões inteligentes está transformando a maneira como as empresas operam e como as pessoas interagem com a tecnologia.

Em paralelo a essa transformação, líderes e gestores ganham um novo papel: o de agentes de mudança, a fim de conduzir o movimento de transformações resultantes da implementação da inteligência artificial nos processos do dia a dia.

Isso quer dizer que os tomadores de decisão também serão responsáveis por promover a colaboração com outros departamentos e funções para garantir a integração e alinhamento do trabalho com a IA, ​​não apenas nas suas equipes, mas também nos clientes e parceiros.

