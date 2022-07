Antecipação de vendas no cartão de crédito: quais as vantagens para PMEs?

Com a digitalização da economia, não demorou muito para que o dinheiro em espécie começasse a perder espaço para o sistema de cartões. E, nos últimos tempos, esse processo tem se intensificado cada vez mais.

Para se ter uma ideia, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), as compras realizadas por meio de cartões (de crédito, débito ou pré-pagos) cresceram mais de 33% no ano passado -- e chegaram a movimentar 2,6 trilhões de reais. Para 2022, a expectativa da Abecs é de que elas ultrapassem a marca dos 3 trilhões de reais, representando 60% do consumo das famílias brasileiras.

Mas, se por um lado a utilização de cartões é mais cômoda e segura para os clientes, para pequenos empreendedores e comerciantes ela pode ser sinônimo de dor de cabeça. Afinal, diferente do pagamento em espécie, o dinheiro das transações feitas por meio de cartões podem demorar de 24 horas (para cartões de débito) a 30 dias (caso dos cartões de crédito) para cair na conta do empreendedor – o que significa menor liquidez e menos capital de giro circulando no caixa da empresa. E é nesse contexto a antecipação de cartões se destaca.

O que é a antecipação de cartões?

Estamos falando de um mecanismo que possibilita ao empreendedor receber o valor das vendas feitas pelo cartão de crédito rapidamente – sem que seja preciso criar dívidas ou solicitar empréstimos. No caso do BTG Pactual Empresas, plataforma especializada em soluções para pequenas e médias empresas do BTG Pactual, por exemplo, se o empreendedor solicitar a antecipação até às 16h30, recebe o dinheiro ainda no mesmo dia.

Mas o recebimento rápido não é a única vantagem para os empreendedores que optam pela antecipação de vendas no cartão. Veja outros benefícios de antecipar vendas de cartão de crédito:

1. Bom custo x benefício





Por não se tratar de um empréstimo (e sim de um dinheiro que já seria do empreendedor), a taxa cobrada para liberação do dinheiro é muito mais atrativa quando comparada as taxas cobradas por outras linhas de crédito.



2. Mais dinheiro no caixa

Com o dinheiro entrando mais rapidamente no caixa, os empreendedores conseguem manter o capital de giro da empresa saudável e têm mais facilidade para investir tanto em melhorias para a empresa, quanto para quitar dívidas ou adiantar pagamentos de funcionários e fornecedores.

3. Pouca burocracia

Diferente de outras operações financeiras e de crédito, a contratação desse serviço é simples, intuitiva e pode ser feita em poucos minutos de maneira totalmente online. No caso do BTG Empresas, por exemplo, são necessários apenas quatro passos para solicitar a antecipação. São eles:

Cadastrar a empresa e autorizar a consulta da agenda de recebíveis;

Abrir uma conta de crédito gratuita e sem mensalidade para a empresa;

Enviar os documentos solicitados;

Conferir as vendas de todas as suas maquininhas e escolher as que deseja antecipar.

