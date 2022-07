Veja como essa empresária aumentou a receita do seu negócio em 2.545%

Este é um conteúdo produzido e apresentado por Empiricus.

Quando a empresária Natalia Martins, hoje popularmente conhecida como Natalia Beauty, começou a trabalhar com estética em 2017, sua disponibilidade de tempo era seu principal desafio para expandir seu negócio e ganhar mais dinheiro.

Mesmo trabalhando da manhã até a noite, ela conseguia atender, no máximo, 10 clientes por dia. Por mais que se dedicasse e por mais talento que tivesse, sua empresa estava limitada a um determinado faturamento, diretamente dependente da sua própria mão de obra.

Em um ano muito bom, considerando 252 dias úteis, Natalia poderia ganhar, no máximo, R$ 756.000, cobrando R$ 300 por cliente e atendendo 10 por dia. Isso trabalhando “no seu máximo”, sem nenhuma folga ou férias.

Hoje, seu faturamento anual supera os R$ 20 milhões e ela consegue passar férias com a família tranquilamente, sem se preocupar se o seu negócio pode falir enquanto ela estiver fora.

Em resumo, ela aumentou sua receita em 2.545% em apenas 5 anos, usando estratégias de empreendedorismo “contraintuitivas” e adotando um modelo de gestão fora do padrão.

A seguir, você pode conferir algumas das principais dicas da empresária.

Para ter sucesso, é preciso errar muito

Muitas pessoas, ao começar um empreendimento, seja oferecendo serviços ou vendendo produtos, criam uma série de pré-requisitos que elas acham que vão definir o sucesso.

Pensam que vão precisar de um plano de negócios já redondo, de apresentações de PowerPoint bonitas para convencer clientes e investidores, um escritório todo decorado e uma série de outras coisas que, no fundo, não são essenciais para o êxito de um negócio.

Esse modelo “padrão” faz com que as empresas cresçam muito lentamente ou então fechem as portas antes de dar certo. No Brasil, a “taxa de mortalidade” dos pequenos negócios é bem alta: mais da metade fecha antes de completar 5 anos.

Pode parecer contraintutivo mas, para sobreviver no mundo do empreendedorismo, você precisa errar. De preferência, errar muito. Não é um PowerPoint bonito ou uma sede projetada por arquitetos que vai pavimentar o seu caminho para o sucesso.

Por quê?

Porque é errando que você vai saber o que dá certo ou não em seu negócio. Errar rápido para consertar rápido e reajustar a rota; essa é a “fórmula” que Natalia Beauty usou.

Imagine o seguinte cenário: se você faz 10 tentativas e 9 delas dão errado, você não vai perder tempo com as 9 erradas e pode apostar naquela única que deu certo. Mas se você, resistente ao erro, tivesse apostado tudo em uma só tentativa e ela falhasse, você teria investido tempo e recursos à toa.

Testando muito e testando rápido, sem medo, a probabilidade de você achar uma boa solução é bem mais alta.

“Se você não incentivar o erro, você não vai encontrar soluções fora da caixa”, comenta Natalia Beauty.

VEJA OUTRAS DICAS DE EMPREENDEDORISMO DE GRAÇA AQUI

Para poder errar sem medo e fazer vários testes, outra recomendação importante para empreendedores que estão começando sua jornada agora é: comece pequeno.

Começar pequeno é seu maior ‘trunfo’

Um dos erros fatais que muitos pequenos empreendedores cometem é dar um passo maior que a perna. Na pressa de crescer os negócios e se tornarem grandes magnatas, eles acabam se perdendo e apostando em várias frentes e nichos, mesmo sem ter a expertise necessária para avançar de forma tão acelerada.

Quando sua empresa é pequena, seus erros também são pequenos. Dessa forma, você tem mais espaço e liberdade para testes, sem se comprometer tanto. Imagine o tanto de processos pelos quais uma empresa como a Natura ou a Ambev têm que passar para poder testar um novo produto?

Outra vantagem de começar pequeno é que você cria um diferencial competitivo, focando naquilo que você faz melhor.

Ao tentar “atirar para todos os lados”, em busca de crescimento rápido, você se torna mais um na multidão, oferecendo produtos e serviços comuns, ao invés de se tornar uma referência em um determinado ramo, reconhecido pela qualidade e excelência.

“Você tem muito mais chances se você se aprofundar no que faz bem, a ponto de proporcionar ao seu cliente uma experiência incrível, do que se for buscar um público maior e aí oferecer um produto ou serviço mediano”, comenta a empresária por trás do Natalia Beauty Group.

ACESSE O ‘GRUPO VIP DE EMPREENDEDORES’ E RECEBA AS MELHORES DICAS DE NEGÓCIO DE GRAÇA

Para você ter noção do potencial da estratégia de começar pequeno, Natalia Beauty, antes de se tornar CEO de um grupo de empresas, era uma esteticista focada em apenas micropigmentação de sobrancelhas, que nada mais é do que uma “tatuagem” para preenchimento de falhas. É um nicho extremamente específico, mesmo dentro do mercado da beleza.

Foi dentro desse nicho ultraespecífico que ela conseguiu se diferenciar e, a partir daí, expandir para outros segmentos dentro da estética.

Mas, para avançar na área e se tornar uma das maiores referências do Brasil, aumentando em mais de 2.000% sua receita, ela precisou de um outro componente fundamental, que é impossível comprar em qualquer lugar: bons profissionais.

Bons profissionais são ‘chave’ para escalar seu negócio

Ao contratar pessoas de excelência para trabalhar em sua empresa, Natalia conseguiu se livrar da limitação que enfrentava antes, por ser apenas uma pessoa com tempo e mão de obra escassos.

Com mais profissionais atendendo, ela pôde conseguir uma agenda maior de clientes e, consequentemente, seus ganhos aumentaram também.

Atualmente, seu grupo de empresas está presente em todo o Brasil e também fora do país. Com certeza, se ela continuasse trabalhando sozinha ou sem bons colaboradores ao seu lado, ela não teria conseguido essa projeção tão grande.

QUER COMEÇAR A EMPREENDER OU JÁ TEM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO? ESSAS DICAS PODEM TE AJUDAR

Conteúdo exclusivo de entretenimento é liberado gratuitamente no WhatsApp

Se você chegou até aqui é porque tem algum interesse no mundo dos negócios. Então, a oportunidade a seguir pode te interessar: você pode receber mais dicas de empreendedorismo direto no seu celular acessando este grupo VIP gratuito, criado pela própria Natalia Beauty.

Lá, ela compartilha suas experiências e aprendizados sendo CEO de um grupo de empresas de atuação nacional e internacional.

Portanto,

Se você é empreendedor e quer tornar seu negócio escalável;

Se você é empreendedor e quer tornar seu negócio escalável; Se você tem uma empresa, está endividado e quer virar esse jogo;

Se você trabalha atualmente e quer decolar na carreira ou começar a empreender;

Este grupo é um bom caminho para ir atrás do seu sucesso profissional, acessando o conteúdo mais exclusivo da empresária que conseguiu multiplicar várias vezes o faturamento do seu negócio em um período curto.

No mesmo espaço de tempo que metade das empresas fecham as portas, Natalia Beauty conseguiu crescer 2.545%.

Se você quer ter a chance de fazer o mesmo, basta clicar no botão abaixo para ingressar gratuitamente no grupo VIP:

QUERO ENTRAR GRATUITAMENTE NO GRUPO VIP E RECEBER DICAS DE EMPREENDEDORISMO

Este é um conteúdo produzido e apresentado por Empiricus.