Vale a pena sermos educados com ferramentas de inteligência artificial?

Normas básicas de educação, como falar "bom dia" ou "obrigado", são recomendáveis para estabelecer um bom convívio em sociedade. Isso, porém, não se aplica a possíveis "relacionamentos" que as pessoas podem querer estabelecer com ferramentas de Inteligência Artificial, como o ChatGPT ou Gemini, ou até mesmo com assistentes de voz - Siri e Alexa.

Segundo especialista ouvidos pelo o jornal El País, é preciso considerar algumas questões. Enrique Dans, professor de Inovação e Tecnologia da IE Business School, não é contra ser gentil com as máquinas. O que destaca, porém, é a importância de saber que uma máquina, sem percepções, emoções ou consciência, não consegue compreender e valorizar a cortesia ou a gratidão expressada.

"Alguém me contou a piada que prefere dizer por favor e obrigado, para que no futuro tenhamos que nos dar bem com sistemas de inteligência artificial. Isso, honestamente, pertence ao domínio da ficção científica, porque neste momento estamos muito longe de chegar a esse ponto", falou ao jornal.

Outro aspecto do debate é se ser educado com uma máquina é um obstáculo ou um benefício ao interagir com ela. Dans enfatiza a importância de entender que por trás de cada resposta da máquina existe um sistema complexo de processamento de dados, padrões e algoritmos, e não um ser humano com emoções e intenções.

Já Julio Gonzalo, diretor do centro de pesquisa UNED em Processamento de Linguagem Natural e Recuperação de Informação, falou ao El País que, em certos sistemas, é possível que o usuário receba respostas de melhor qualidade se for mais instruído. A máquina não vai processar emoções ou sentir-se mais inclinada a oferecer um melhor serviço porque se sente respeitada.

A verdadeira explicação é que, ao se comunicar educadamente, as mensagens do usuário tendem a se assemelhar mais aos exemplos de interações educadas que o assistente analisou durante o treinamento. Como essas amostras estão associadas a respostas de melhor qualidade, a polidez pode melhorar indiretamente a qualidade das respostas obtidas.