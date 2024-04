Google pode começar a cobrar por busca feita com Inteligência Artificial

O Google está considerando a possibilidade de cobrar por recursos premium em seu mecanismo de busca alimentado por Inteligência Artificial generativa, informou o Financial Times nesta quarta-feira.

A gigante da tecnologia está analisando uma variedade de opções, incluindo a incorporação de recursos de pesquisa alimentados por IA em seus serviços de assinatura premium, que já fornecem acesso ao seu novo assistente Gemini AI no Gmail e no Docs, disse o relatório.

A medida marcaria a primeira vez que o Google cobraria por qualquer um de seus principais produtos, já que busca ganhar terreno no espaço de IA, em rápida evolução. Seu mecanismo de busca tradicional permaneceria gratuito e os anúncios continuariam a aparecer junto com os resultados da busca, mesmo para os assinantes, acrescentou o relatório.

"Não estamos trabalhando ou considerando uma experiência de pesquisa sem anúncios. Como já fizemos muitas vezes antes, continuaremos a desenvolver novos recursos e serviços premium para aprimorar nossas ofertas de assinatura no Google", disse a empresa à Reuters em um comunicado enviado por e-mail.

O Google, que inventou a tecnologia fundamental para o atual boom da IA, também está travando uma batalha com dois participantes do setor que chamaram a atenção do mundo dos negócios - o criador do ChatGPT, a OpenAI, e sua apoiadora, a Microsoft.