Tencent e Alibaba prometem US$ 50 bilhões em infraestrutura de IA até 2027

Após um período de intensa repressão regulatória que resultou em bilhões de dólares em perdas e afastou executivos do cenário público, as gigantes de tecnologia chinesas, lideradas por Tencent e Alibaba estão de volta aos negócios e com força total, realizando aquisições e consolidando ativos.

Antes rivais em diversas áreas, de transporte a streaming e finanças online, essas empresas tiveram suas ambições limitadas pelo governo da China, preocupado com seu vasto poder e com a fortuna amealhada por seus executivos, como o bilionário Jack Ma, cofundador da Alibaba.

Com a economia chinesa buscando recuperar o acelerado ritmo de crescimento e com as persistentes tensões geopolíticas, especialmente a guerra comercial dos EUA contra o país, a postura do governo mudou. Há um foco renovado em áreas cruciais como inteligência artificial e tecnologia em geral, nas quais a China busca superar seus concorrentes.

Tencent e Alibaba, juntamente com Huawei e Baidu, são empresas chinesas de tecnologia que dominam operações de data centers e IA, além de liderarem esforços para migrar o desenvolvimento dessa tecnologia para chips produzidos internamente na China.

Allan Chu, co-diretor de investimento em tecnologia, mídia e telecomunicações do UBS na Ásia-Pacífico, observa uma "normalização da regulamentação", o que aumenta a confiança para empresas e investidores retomarem os negócios. Ele prevê mais acordos em IA e robótica, áreas em que a China visa criar "campeões nacionais".

No entanto, mesmo com o aval de Pequim e uma aparente maior apoio do governo ao setor privado, Ellis Chu, chefe de fusões e aquisições da Jefferies Financial Group na Ásia, observa que as empresas chinesas preferem participar de consórcios em vez de serem o principal comprador.

Com isso, podem evitar ou amenizar reações do ocidente, como as verificadas contra o chatbot de IA chinês DeepSeek ou o TikTok, da ByteDance, que só segue operando nos EUA devido a mais um decreto de Donald Trump.

Quais os recentes negócios de Tencent e Alibaba?

Recentemente, a Tencent comprou a startup de podcasts Ximalaya por US$ 1,3 bilhão, avançando em sua ambição de ser o Spotify da China. Antes, ela já havia feito investimentos no setor musical, adquirindo 10% da sul-coreana SM Entertainment. Além disso, há negociações para a compra de outra empresa da Coreia do Sul: a gigante de jogos Nexon, com a qual já possui uma parceria de sucesso no jogo Dungeon Fighter Mobile.

Paralelamente, há um movimento de desinvestimentos e joint ventures. A Alibaba, por exemplo, vendeu participações na Sun Art Retail Group e na Intime Retail Group. Por outro lado, a gigante chinesa prometeu investir mais de 380 bilhões de yuans (cerca de US$ 53 bilhões) em infraestrutura de IA nos próximos três anos, além de formar uma joint venture de US$ 4 bilhões com a plataforma de e-commerce da E-Mart, também na Coreia do Sul.