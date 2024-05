PwC usará ChatGPT para auditar clientes

A PwC anunciou nesta quarta-feira (29) que se tornará o maior cliente e primeiro revendedor do produto empresarial da OpenAI, num momento em que as empresas correm para adotar a inteligência artificial generativa. A gigante da contabilidade implementará o ChatGPT Enterprise, uma versão do chatbot da startup de IA apoiada pela Microsoft, voltada para grandes empresas. As informações são do Wall Street Journal e da Reuters.

Segundo o periódico americano, que divulgou o acordo em primeira mão, a PwC fornecerá o ChatGPT Enterprise para seus 75.000 funcionários nos EUA e 26.000 no Reino Unido. "Estamos ativamente envolvidos com a IA generativa em mais de 95% das contas de clientes de consultoria no Reino Unido e nos EUA, além de discutir o uso e as implicações da IA com muitos de nossos clientes de auditoria", disse a PwC.

No entanto, a PwC não revelou os termos financeiros do acordo nem detalhes sobre seus planos para revender o produto de IA.

A PwC mencionou que tem desenvolvido GPTs personalizados para ajudar seus funcionários com tarefas como revisão de declarações de impostos, geração de painéis e relatórios.

Vanguarda da transformação digital

Com essa parceria, a PwC demonstra um forte compromisso em integrar tecnologias de ponta para otimizar suas operações e serviços. A adoção do ChatGPT Enterprise visa não apenas melhorar a eficiência interna, mas também oferecer soluções inovadoras para seus clientes, alinhando-se com a crescente demanda por IA no mercado corporativo.

Essa iniciativa coloca a PwC na vanguarda da transformação digital, aproveitando o poder da inteligência artificial para revolucionar o setor de contabilidade e consultoria. Enquanto a OpenAI continua a expandir suas ofertas empresariais, a colaboração com a PwC marca um passo significativo na adoção mainstream da IA generativa no mundo dos negócios.