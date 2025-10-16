Perdigão aposta em IA para revolucionar preparo de refeições via WhatsApp

A Perdigão passou a integrar um chatbot de inteligência artificial (IA) ao seu serviço de WhatsApp, tornando-se a primeira marca do setor alimentício a oferecer essa tecnologia.

A nova ferramenta permite que os consumidores enviem fotos, áudios ou mensagens listando os itens que possuem na geladeira. A partir disso, a IA identifica os ingredientes e sugere receitas personalizadas, alinhadas às preferências e necessidades do usuário, trazendo mais praticidade e conveniência ao preparo das refeições.

"Com nossa nova ferramenta de IA, reafirmamos esse compromisso de inovar continuamente, tornando o preparo de refeições mais prático, prazeroso e com propósito", diz Marina Secaf, gerente executiva de marketing da Perdigão, em entrevista exclusiva à EXAME.

A nova ferramenta reflete uma tendência crescente no Brasil, onde 68% dos brasileiros já utilizam IA para facilitar suas tarefas diárias, de acordo com uma pesquisa citada pela Perdigão.

Lançado em 2023, o primeiro chatbot da Perdigão já havia marcado a entrada da empresa no mercado de soluções digitais. A novidade é resultado de uma parceria entre as áreas de Marketing e CRM da MBRF (gigante do setor de proteínas formada a partir da fusão entre Marfrig e BRF, que detém marcas como Perdigão, Sadia e Bassi) e a Marketdata&Match.