OpenAI oferece GPT-4 Turbo com Visão a clientes corporativos; conheça a ferramenta

A OpenAI acaba de fazer uma grande melhoria em sua API - interface de programação de aplicativos - para seu poderoso modelo de linguagem (LLM) GPT-4 Turbo.

O GPT-4 Turbo com Visão pode analisar imagens e fornecer respostas textuais a perguntas sobre elas. Ele incorpora o processamento de linguagem natural e a compreensão visual. A OpenAi anunciou em contas no X as novidades sobre o modelo GPT-4 Turbo.

GPT-4 Turbo with Vision is now generally available in the API. Vision requests can now also use JSON mode and function calling.https://t.co/cbvJjij3uL

Below are some great ways developers are building with vision. Drop yours in a reply 🧵

— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) April 9, 2024