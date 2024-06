O que esperar do evento de novidades da Apple: iOS 18, macOS 15 e foco em IA

A Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC) começa na próxima segunda-feira, 17, com o tradicional discurso de abertura de Tim Cook. Enquanto o evento do ano passado foi marcado pela introdução do Vision Pro, a Apple pretende tornar a edição deste ano ainda mais memorável ao detalhar seus planos para IA generativa.

A WWDC é diferente de outros keynotes da Apple, sendo o início de um evento que dura uma semana, online e presencial, de 10 a 14 de junho. Embora a empresa tenha aberto mais o evento ao público durante a pandemia, o foco permanece em apresentar as últimas atualizações para desenvolvedores.

Confira abaixo as novidades que devem dar corpo ao evento:

Atualizações de hardware ficam de lado

Nos últimos anos, a WWDC apresentou atualizações importantes de hardware, principalmente de novos chips e atualizações no segmento de fones sem fio. No entanto, a expectativa é de que o evento deste ano isso fique de lado. Rumores sugerem que a apresentação pode ser totalmente desprovida de novos dispositivos.

A Apple realizou um evento virtual separado para o iPad quase um mês antes da WWDC, em 7 de maio, lançando novas versões do iPad Pro e iPad Air. No entanto, a inteligência artificial não teve um papel significativo no evento. Com o destaque dado a modelos como o ChatGPT e a integração do Gemini no Android, a Apple precisa apresentar novidades significativas na próxima semana.

O novo chip M4 foi lançado recentemente no iPad, e MacBooks com esse chip e suas versões mais potentes não devem demorar a chegar. O chip A18 para o próximo iPhone também é esperado, possivelmente com a alegação de ser o chip mais avançado para IA em smartphones.

O ChatGPT da Apple?

A preocupação de que a Apple esteja atrasada em relação à IA generativa levou Tim Cook a prometer grandes avanços nas chamadas com acionistas. Em maio, ele afirmou que a empresa "abrirá novos horizontes" em IA generativa, destacando "oportunidades transformadoras para nossos usuários".

Rumores apontam para uma possível parceria com a OpenAI. Assim como no Google I/O, é provável que a Apple destaque a IA durante todo o evento.

Após a suspensão do projeto de carro elétrico, a Apple realocou funcionários para seus esforços internos de IA generativa. Portanto, espera-se que muitas das novidades relacionadas à IA estejam ligadas ao acordo com a OpenAI.

iOS 18 impulsionado por IA

O iOS 18 será o destaque do evento. A atualização, considerada uma das maiores da história do sistema, deve incluir melhorias significativas para a assistente virtual Siri, como a capacidade de editar fotos e deletar e-mails.

Outras novidades incluem uma voz aprimorada, resumos de notificações e uma versão avançada da Siri para o Apple Watch. O Safari também ganhará funções de busca mais inteligentes, o Notes terá resumos automáticos e o Voice Memos, transcrições. A IA generativa permitirá criar emojis personalizados no Messages.

A Apple também deve anunciar o suporte ao Rich Communication Services (RCS) no Messages, melhorando a experiência de usuários Android.

Conheça a sede da Apple, local onde ocorre o WWDC