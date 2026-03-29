Inteligência Artificial

O prompt que faz o ChatGPT identificar padrões no que você escreve

Um comando direcionado permite que a inteligência artificial analise textos, identifique repetições e aponte padrões de linguagem

A IA pode identificar padrões e repetições na escrita, ajudando a melhorar a clareza dos textos (Ilustração/Getty Images)

A IA pode identificar padrões e repetições na escrita, ajudando a melhorar a clareza dos textos (Ilustração/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 29 de março de 2026 às 12h00.

Textos escritos no dia a dia, seja em e-mails, redes sociais ou conteúdos profissionais, costumam carregar padrões que passam despercebidos por quem escreve.

Repetições de palavras, estruturas previsíveis e até vícios de linguagem podem comprometer a clareza e a qualidade da comunicação.

Com um comando simples, o ChatGPT pode ser usado para identificar esses padrões e oferecer uma análise mais detalhada da escrita.

Isso inclui o uso frequente de determinadas palavras, construções de frases semelhantes, excesso de conectivos ou até um mesmo ritmo de escrita.

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Embora alguns desses elementos ajudem a criar identidade, outros podem tornar a leitura previsível ou cansativa, especialmente em conteúdos mais longos.

Como a IA identifica esses padrões?

O ChatGPT consegue analisar blocos de texto e apontar repetições, estruturas recorrentes e características do estilo de escrita.

Para isso, é necessário direcionar o comando para esse tipo de análise, deixando claro que o objetivo não é reescrever, mas identificar comportamentos no texto.

Ao receber essa instrução, a ferramenta passa a observar aspectos como frequência de palavras, uso de conectores, variação de frases e até o nível de formalidade da escrita.

Um comando direto já é suficiente para ativar esse tipo de análise:

"Analise o texto abaixo e identifique padrões de escrita, repetições de palavras, estruturas de frases e possíveis vícios de linguagem."

A partir disso, o ChatGPT apresenta um diagnóstico que pode incluir pontos de melhoria e sugestões de ajuste, sem necessariamente reescrever o conteúdo.

Como usar no dia a dia?

Esse tipo de análise pode ser aplicado em diferentes contextos. Profissionais de conteúdo podem revisar textos antes da publicação, identificando repetições que passam despercebidas.

Já em comunicações corporativas, a prática ajuda a tornar e-mails mais claros e objetivos.

Para quem escreve com frequência, o uso recorrente desse recurso também permite perceber padrões ao longo do tempo, facilitando ajustes no estilo e tornando a escrita mais variada.

Ao identificar padrões, o usuário ganha mais controle sobre a própria comunicação. Isso permite corrigir excessos, variar construções e tornar o texto mais fluido.

Na prática, o uso da IA como ferramenta de análise funciona como uma revisão complementar, que ajuda a enxergar o texto com mais distanciamento e identificar pontos que poderiam passar despercebidos.

A capacidade de revisar e ajustar a própria escrita é uma habilidade valorizada em diferentes áreas profissionais.

Com o apoio da inteligência artificial, esse processo se torna mais rápido e acessível, permitindo melhorias contínuas sem depender exclusivamente de revisões externas.

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