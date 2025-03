Novo CEO da Intel quer reestruturar estratégia de IA e manufatura de chips da empresa

O novo CEO da Intel, Lip-Bu lip-bu tanTan, que assume a liderança da companhia nesta terça-feira, 18, está considerando mudanças significativas para a estratégia de inteligência artificial e os métodos de manufatura de chip, informa a Reuters. O executivo chega com a missão de reestruturar a empresa, que registrou prejuízo líquido de US$ 16,6 bilhões no trimestre encerrado em setembro de 2024.

Uma das prioridades centrais de Tan é alavancar as operações de manufatura da companhia, cuja função foi alterada para atender clientes externos, em vez de apenas a produção interna.

Tan planeja também corte de empregados. Em uma reunião com funcionários seguida de seu anúncio como CEO, ele disse que a companhia precisará tomar “decisões difíceis”.

Outro parte do plano do executivo é melhorar a performance de manufatura da companhia, o Intel Foundry, que faz designs de chips para empresas como Microsoft e Amazon, por meio de atração agressiva de novos clientes.

A empresa pretende começar a produzir de novo chips que alimentam servidores de IA, ao mesmo tempo em que olha para outras áreas como software, robótica e modelos de fundação de IA.

O executivo foi um crítico interno ao CEO anterior da companhia, Pat Gelsinger, que priorizou manufaturar chips para outras empresas para tentar competir com a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), mas obteve um nível de serviço e produto inferior ao da taiwanesa.

Entre as críticas de Tan, estava o da demora para tomar decisões, o que, na visão dele, estava ligado a uma força de trabalho inchada.

Em e-mail enviado aos funcionários, Tan sinalizou que pretende continuar a seguir na estratégia de tornar a companhia uma fundição de chips. “Juntos, trabalharemos duro para restaurar a posição da Intel como uma empresa de produtos de classe mundial, estabelecer-nos como uma fundição de classe mundial”, escreveu.

As operações de manufatura podem ser bem sucedidas se Tan conquistar ao menos dois grandes clientes para produzir grande volume de chips, diz a Reuters.