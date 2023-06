Microsoft disponibiliza bate-papo por voz com IA do Bing direto da área de trabalho

Agora é possível falar com o Bing na área de trabalho e até mesmo ouvir suas respostas em um sistema similar ao de outras assistentes virtuais. A novidade é graça ao recurso ''suporte de voz'' para o Bing, que é alimentado pela tecnologia GPT-4 da OpenAI.

"Sabemos que muitos de vocês adoram usar a entrada de voz para bate-papo no celular", escreveu a gigante da tecnologia em suas últimas notas de lançamento do Bing.

O recurso ficou disponível pela primeira vez no chatbot AI do Bing para aplicativos móveis. Agora também está disponível para o Windows na área de trabalho - o usuário só precisa tocar no ícone do microfone na caixa do Bing Chat para falar com a IA.

A novidade chega em inglês, japonês, francês, alemão e mandarim, e sem português no momento, mas a Microsoft diz que o suporte para mais idiomas está a caminho.

A morte da Cortana

A empresa da Windows introduziu o suporte de voz para o Bing Chat na área de trabalho logo após anunciar que encerramento do aplicativo Cortana, que serve como assistente de voz de seu sistema operacional.

Em seu anúncio na época, a Microsoft apontou que os usuários ainda terão acesso a "poderosos recursos de produtividade no Windows e no Edge, que aumentaram os recursos de IA". Em particular, mencionou o Bing Chat e o Microsoft 365 Copilot, que usa inteligência artificial para gerar conteúdo dentro dos aplicativos da empresa.