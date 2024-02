Intel lança nova divisão com foco em produção de chips para IA

A Intel anunciou nesta quarta-feira, 21, o lançamento de um sistema de produção de chips semicondutores. A empresa pretende acompanhar a demanda por processadores de inteligência artificial (IA), competindo com gigantes do setor como a Nvidia e a taiwanesa TSMC, com a "Intel Foundry".

A novidade foi anunciada durante um evento anual da empresa em San Jose, na Califórnia.

A Intel Foundry pretende ser uma empresa independente, que atende tantos clientes internos quanto externos. O diferencial entre a Intel e a Intel Foundry é o foco em IA.

Segundo o CEO, Pat Gelsinger, a Intel Foundry é a primeira empresa adaptada totalmente para a era da inteligência artificial.

O objetivo da Intel é ocupar o posto de segunda maior foundry do mundo até 2030. Hoje, o primeiro lugar é da TSMC.

"Foundry" (do inglês, "fundição") é o nome dado para empresas que fabricam hardware sob encomenda — ou seja, o cliente desenha o chip, mas não tem a fábrica para desenvolvê-lo, e por isso vai atrás de uma foundry. Um exemplo é a Apple, que até 2020 contava com ajuda da Intel para a produção de chips.