Huawei lança seu primeiro PC com inteligência artificial equipado com processador Intel

A Huawei apresentou recentemente seu primeiro computador pessoal equipado com inteligência artificial, o MateBook X Pro. O dispositivo será embarcado com o chipset Core Ultra 9 da Intel, um inovador processador que utiliza a litografia ultravioleta extrema (EUV), uma técnica de ponta para a fabricação de semicondutores.

O anúncio ocorre em um contexto de restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos, que limitam severamente o acesso da empresa chinesa à tecnologia americana avançada. Apesar dessas barreiras, a Huawei afirma que seguirá expandindo sua atuação no mercado de tecnologia.

Eis o MateBook X Pro: notebook vem equipado com inteligência artificial nativa

O MateBook X Pro será operado pelo sistema operacional próprio da Huawei, o HarmonyOS, e contará com o Modelo de Linguagem de Grande Escala (Pangu LLM) também desenvolvido pela empresa. Este modelo de IA é capaz de realizar tarefas por meio de prompts, criação de imagens e tradução de textos.

Em fala dada no lançamento do novo produto, Richard Yu, CEO do Grupo de Negócios de Consumidores da Huawei, o computador não só suporta o modelo Pangu LLM como também é compatível com modelos de parceiros externos, incluindo o Ernie Bot da Baidu e o Spark da iFlytek.

PCs em queda

A indústria de PCs, que sofreu uma desaceleração acentuada desde o segundo semestre de 2022, vê na IA uma nova fronteira para reimpulsionar o mercado. Segundo previsões da Intel, espera-se que até 2025 sejam fabricados 100 milhões de PCs AI equipados com o processador Core Ultra.

A Huawei, que já é a terceira maior fabricante de notebooks na China com uma participação de mercado de 9% no terceiro trimestre de 2023, segundo dados da Canalys, busca expandir seu ecossistema HarmonyOS por meio de notebooks. O novo MateBook X Pro destaca-se também por seu display OLED flexível avançado, que oferece melhor contraste de cores e redução de peso.

O produto, que promete processar vídeos em resolução 4K 27% mais rápido que um MacBook Pro com processador M3 da Apple, estará disponível na China a partir de 18 de abril com preços que podem chegar até 14.999 yuan (aproximadamente US$ 2.027 ).