Dell anuncia novo portfólio de IA generativa para negócios

A Dell Technologies anunciou nesta quarta-feira, 4, novas soluções de IA generativa com Nvdia e Starburst. As novidades da marca são voltadas para empresas e têm como intuito simplificar os processos de inteligência artificial internos.

A solução de maior destaque é o Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA for Model Customization. Ele oferece modelos pré-treinados que extraem inteligência dos dados sem precisar criar os modelos do zero. Assim, é possível personalizar e ajustar modelos de IA generativa para realizar tarefas específicas com dados proprietários.

"Para maximizar os esforços de IA e ter suporte para cargas de trabalho em nuvens públicas, ambientes no local e na borda, as empresas precisam de uma base de dados robusta com infraestrutura, software e serviços adequados", afirmou Jeff Boudreau, diretor de IA da Dell Technologies.

Soluções de IA generativa

O Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA for Model Customization ajuda os clientes a extrair inteligência dos dados de forma mais rápida e segura;

O Dell Professional Services otimiza o desenvolvimento da estratégia de IA generativa, a preparação dos dados e o desenvolvimento de plataformas, além de aumentar as eficiências operacionais;

Dell Technologies e Starburst oferecem uma solução aberta e moderna de data lakehouse para usar dados multicloud para esforços de IA, disponível a partir do ano que vem.

As duas primeiras soluções estarão disponíveis globamente a partir do final de outubro. A solução de IA generativa com a Nvidia também estará disponível pelo Dell Apex.