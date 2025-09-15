Como um ex-advogado júnior criou a Harvey, uma startup de IA jurídica avaliada em US$ 5 bilhões

Startup de inteligência artificial focada no setor jurídico, a Harvey foi fundada em 2022 por Winston Weinberg, ex-advogado júnior, e Gabe Pereyra, ex-pesquisador do DeepMind, laboratório de IA do Google. Desde então, a empresa tem experimentado um crescimento acelerado, já contando com mais de 500 clientes e uma receita recorrente anual de US$ 100 milhões.

Por isso, após sua última rodada de investimentos, realizada em junho, a Harvey alcançou uma avaliação de US$ 5 bilhões. A captação foi co-liderada pelos fundos Kleiner Perkins e Coatue, com participação também de OpenAI e Sequoia.

Assim como outras soluções baseadas em IA, a startup utiliza modelos de linguagem avançados para automatizar tarefas jurídicas repetitivas, como revisão de documentos e pesquisa legal, permitindo que advogados se concentrem em atividades mais complexas.

A resistência ao uso de IA no setor, principalmente devido à natureza sensível dos dados tratados, foi em parte vencida quando a gigante jurídica A&O Shearman apostou na Harvey e se tornou sua primeira cliente. Posteriormente, empresas como KKR e Bridgewater Associates também passaram a adotar a plataforma para seus departamentos legais.

Weinberg acredita que os fundadores precisam "estar dispostos a se esforçarem mais que os outros". Para ele, no setor da IA, a execução precisa ser cada vez mais rápida, já que o que antes parecia ágil agora pode não ser mais suficiente. Embora a empresa esteja alterando a dinâmica de cobrança no setor, com a possível padronização de taxas fixas para algumas tarefas, o cofundador acredita que o modelo tradicional, baseado em horas de trabalho, não desaparecerá no curto prazo.

Startups de IA jurídica

Com investidores de peso e uma entrada precoce no mercado, a Harvey tem se destacado entre as startups de IA jurídica, superando concorrentes como Luminance, Legora e Noxtua. A empresa também diz se diferenciar de soluções como o ChatGPT, da OpenAI, pela especialização no setor, oferecendo upload em massa de documentos e assumindo como compromisso a segurança empresarial, pontos valorizados pelos clientes.

Recentemente, a Harvey firmou parcerias com a LexisNexis, um dos maiores repositórios de dados legais, e está expandindo sua presença internacional, com operações já em Londres, São Francisco e Nova York, além de novos escritórios planejados na Austrália, Canadá, Alemanha e Índia.

Weinberg não descarta uma abertura de capital no futuro, segundo o Financial Times, mas pretende manter a independência no curto prazo.