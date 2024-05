Japão apresenta código de conduta internacional de regulamentação de IA

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, apresentou nesta quinta-feir, 2, um quadro de regulamentação internacional para o uso de IA generativa. Kishida fez o anúncio em um discurso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sediada em Paris.

"A IA generativa tem o potencial de ser uma ferramenta vital para enriquecer ainda mais o mundo", disse Kishida. Mas "também devemos enfrentar o lado sombrio da IA, como o risco de desinformação".

Quando o Japão presidiu o Grupo dos Sete no ano passado, lançou um processo de IA em Hiroshima para elaborar princípios orientadores internacionais e um código de conduta para desenvolvedores de IA.

Cerca de 49 países e regiões aderiram à estrutura voluntária, chamada de Grupo de Amigos do Processo de IA de Hiroshima, disse Kishida, sem citar nomes. Eles trabalharão na implementação de princípios e código de conduta para lidar com os riscos da IA generativa e "promoverão a cooperação para garantir que as pessoas em todo o mundo possam se beneficiar do uso de IA segura protegida e confiável", disse ele. Fonte: Associated Press.