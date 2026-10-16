IA já permite delegar tarefas e trabalhar menos, diz executivo da OpenAI

RESUMO ＋ Alexander Embiricos, responsável pelo Dots na OpenAI, diz que a IA já permite delegar tarefas e reduzir o próprio trabalho. Para ele, o usuário também pode escolher ampliar suas entregas. Pesquisa da Gallup aponta que 63% dos trabalhadores americanos que usaram IA relatam maior rapidez. Outros 31% dizem que o empregador passou a pedir mais responsabilidades. Ganhar velocidade não garante uma jornada menor.

Alexander Embiricos, responsável pelo Dots, da OpenAI, afirmou nesta quinta-feira, 15, que trabalhadores já podem delegar tarefas à inteligência artificial para reduzir o próprio trabalho. A declaração foi feita no TechCrunch Disrupt, em São Francisco, segundo o Business Insider.

A aposta da empresa está nos agentes de IA que acompanham tarefas e projetos. No caso do Dots, a proposta é que o assistente continue trabalhando entre uma conversa e outra, em vez de apenas responder a perguntas.

Na avaliação do executivo, o tempo liberado pode servir tanto para ampliar as entregas quanto para reduzir o próprio trabalho. Isso não garante uma jornada menor para todos.

O tempo economizado pode virar descanso ou mais trabalho

Embiricos respondia a uma pergunta sobre quando a IA entregaria mais tempo livre. O questionamento citava um funcionário da OpenAI que usava o ChatGPT no carro e no avião, ampliando os lugares em que conseguia trabalhar.

"Basicamente, temos muito mais escolha agora", afirmou, em tradução livre. O executivo também disse estar entre os que preferem trabalhar mais para aproveitar o momento da tecnologia.

Na avaliação de Embiricos, delegar tarefas à IA já permite escolher entre ampliar as entregas e reduzir o próprio trabalho.

O que os trabalhadores relatam sobre produtividade

Uma pesquisa divulgada pela Gallup em 6 de outubro ajuda a dimensionar essa promessa: 63% dos empregados americanos que usaram IA no trabalho dizem que ela permite concluir tarefas mais rapidamente. O levantamento, noticiado pela EXAME, integra o American Job Quality Study, realizado com Jobs for the Future e Families & Workers Fund.

Os resultados sobre os efeitos da IA consideram 7.845 trabalhadores que utilizaram a tecnologia ao menos algumas vezes no ano anterior. As entrevistas ocorreram de 26 de janeiro a 24 de março de 2026. São percepções dos participantes, não uma medição independente do tempo economizado.

O mesmo estudo mostra a outra face da produtividade: 31% dizem que o uso de IA levou o empregador a pedir mais responsabilidades. Entre os que relatam trabalhar mais rápido, a parcela chega a 37%.

Concluir uma tarefa mais rápido não garante terminar o expediente mais cedo.

A diferença está no destino dado ao tempo liberado. Como a EXAME mostrou ao discutir a relação entre IA e aumento da carga de trabalho, novas demandas podem ocupar esse espaço.

O que a OpenAI quer colocar nas mãos do assistente

Na apresentação oficial do Dots, a OpenAI cita atividades como atualizar apresentações, verificar informações de clientes e preparar alterações de código para revisão. Os agentes usam computadores próprios na nuvem e ferramentas conectadas pelo usuário.

A empresa afirma que as pessoas controlam os aplicativos acessíveis e as ações que exigem aprovação. A proposta amplia o que pode ser delegado, mas mantém decisões e revisão com o usuário.

Para o profissional, a promessa de ganhar tempo depende também de como a empresa reorganiza o trabalho. A fala de Embiricos coloca a possibilidade na mesa; os dados da Gallup mostram que fazer mais rápido e receber mais tarefas podem acontecer juntos.