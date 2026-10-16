IA já permite delegar tarefas e trabalhar menos, diz executivo da OpenAI

OpenAI: delegar tarefas à IA pode liberar tempo ou ampliar as entregas, segundo Alexander Embiricos (ANDREJ IVANOV / AFP/AFP)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09h36.
Alexander Embiricos, responsável pelo Dots na OpenAI, diz que a IA já permite delegar tarefas e reduzir o próprio trabalho. Para ele, o usuário também pode escolher ampliar suas entregas. Pesquisa da Gallup aponta que 63% dos trabalhadores americanos que usaram IA relatam maior rapidez. Outros 31% dizem que o empregador passou a pedir mais responsabilidades. Ganhar velocidade não garante uma jornada menor.
Alexander Embiricos, responsável pelo Dots, da OpenAI, afirmou nesta quinta-feira, 15, que trabalhadores já podem delegar tarefas à inteligência artificial para reduzir o próprio trabalho. A declaração foi feita no TechCrunch Disrupt, em São Francisco, segundo o Business Insider.
A aposta da empresa está nos agentes de IA que acompanham tarefas e projetos. No caso do Dots, a proposta é que o assistente continue trabalhando entre uma conversa e outra, em vez de apenas responder a perguntas.
Na avaliação do executivo, o tempo liberado pode servir tanto para ampliar as entregas quanto para reduzir o próprio trabalho. Isso não garante uma jornada menor para todos.
Embiricos respondia a uma pergunta sobre quando a IA entregaria mais tempo livre. O questionamento citava um funcionário da OpenAI que usava o ChatGPT no carro e no avião, ampliando os lugares em que conseguia trabalhar.
"Basicamente, temos muito mais escolha agora", afirmou, em tradução livre. O executivo também disse estar entre os que preferem trabalhar mais para aproveitar o momento da tecnologia.Na avaliação de Embiricos, delegar tarefas à IA já permite escolher entre ampliar as entregas e reduzir o próprio trabalho.
Uma pesquisa divulgada pela Gallup em 6 de outubro ajuda a dimensionar essa promessa: 63% dos empregados americanos que usaram IA no trabalho dizem que ela permite concluir tarefas mais rapidamente. O levantamento, noticiado pela EXAME, integra o American Job Quality Study, realizado com Jobs for the Future e Families & Workers Fund.
Os resultados sobre os efeitos da IA consideram 7.845 trabalhadores que utilizaram a tecnologia ao menos algumas vezes no ano anterior. As entrevistas ocorreram de 26 de janeiro a 24 de março de 2026. São percepções dos participantes, não uma medição independente do tempo economizado.
O mesmo estudo mostra a outra face da produtividade: 31% dizem que o uso de IA levou o empregador a pedir mais responsabilidades. Entre os que relatam trabalhar mais rápido, a parcela chega a 37%.Concluir uma tarefa mais rápido não garante terminar o expediente mais cedo.
A diferença está no destino dado ao tempo liberado. Como a EXAME mostrou ao discutir a relação entre IA e aumento da carga de trabalho, novas demandas podem ocupar esse espaço.
Na apresentação oficial do Dots, a OpenAI cita atividades como atualizar apresentações, verificar informações de clientes e preparar alterações de código para revisão. Os agentes usam computadores próprios na nuvem e ferramentas conectadas pelo usuário.
A empresa afirma que as pessoas controlam os aplicativos acessíveis e as ações que exigem aprovação. A proposta amplia o que pode ser delegado, mas mantém decisões e revisão com o usuário.
Para o profissional, a promessa de ganhar tempo depende também de como a empresa reorganiza o trabalho. A fala de Embiricos coloca a possibilidade na mesa; os dados da Gallup mostram que fazer mais rápido e receber mais tarefas podem acontecer juntos.
É o responsável pelo produto Dots na OpenAI. Ele discutiu o impacto da IA sobre o trabalho no TechCrunch Disrupt.
Embiricos afirma que delegar tarefas já oferece essa possibilidade. Isso não garante redução da jornada para todos os profissionais.
É uma ferramenta de agentes de IA que podem continuar tarefas entre conversas. Segundo a empresa, eles usam computadores na nuvem e aplicativos autorizados pelo usuário.
Não. O levantamento da Gallup registra a percepção dos trabalhadores sobre os efeitos da tecnologia.
No levantamento, 31% dos usuários disseram que o empregador passou a pedir mais responsabilidades. O dado não significa que todos terão a carga ampliada.
Segundo a OpenAI, o usuário escolhe os aplicativos acessíveis e gerencia permissões. Algumas ações dependem de aprovação.