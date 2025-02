Eles foram campeões do Super Bowl ontem. No Natal, faturam US$ 4.5 milhões para a caridade

O Philadelphia Eagles foi o grande campeão do Super Bowl 59. Um dos grandes destaques da vitória maiúscula foi a linha ofensiva da equipe.

Eles são os grandalhões responsáveis por proteger o quarterback da defesa adversária, e, esses atletas dos Eagles já viraram personagens folclóricos na NFL. Lane Johnson, Jordan Mailata e Jason Kelce, cunhado de Taylor Swift e agora aposentado, são um trio bem midiático, o que não é comum para jogadores dessas posições.

Como grande parte dos atletas de alto nível, eles ganham salários milionários. Kelce, por exemplo, faturou US$ 82 milhões em salários durante sua carreira de 12 anos. Mas, para além do campo, esses três movimentam bastante dinheiro.

Quer liderar estratégias de Marketing? EXAME + Saint Paul promovem treinamento virtual (com certificado) sobre o tema; inscreva-se aqui

Mariah Carey que se cuide

Durante os últimos três anos, o trio vem lançando discos de músicas natalinas sob o nome artístico "The Philly Specials".

O sucesso da iniciativa vai além das paradas musicais — desde o início, o grupo já arrecadou mais de US$ 4,5 milhões, segundo o gabinete do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. As informações são da CNBC Make It.

Eles produzem CDs e vinis, que são vendidos entre US$ 15 e US$ 75. Todo o lucro é destinado para instituições de caridade da região metropolitana de Filadélfia.

No ano passado, em parceria com um fundo focado em financiar escolas na cidade, cerca de 200 mil alunos de instituições públicas receberam presentes de Natal do grupo. O esforço contou ainda com o apoio de gigantes como Amazon e Fanatics. “Ainda estou em choque. Tantas pessoas se mobilizaram de verdade para fazer isso acontecer”, disse Kathryn Epps, presidente do fundo.

Descubra como VOCÊ pode revolucionar campanhas de marketing. Inscreva-se aqui e assista aulas com CERTIFICADO sobre o tema.

Case de marca pessoal

Jogadores de linha ofensiva geralmente não aparecem muito nas câmeras, não dão entrevistas e nem são muito lembrados após a aposentadoria. Mas, a história de Johnson, Mailata e Kelce é completamente diferente.

O impacto financeiro do projeto é, sim, impressionante, mas o verdadeiro destaque está na forma como isso tornou a marca pessoal deles extremamente desejada por grandes empresas.

Ao explorar uma paixão fora do esporte, os atletas criaram uma conexão autêntica com a comunidade, ampliando suas presenças para além do futebol americano. “Tudo começou com o amor pela música e a alegria da amizade, e é isso que torna tudo tão especial”, disse Johnson em entrevista ao site dos Eagles. Por serem tão adorados, diversas marcas passaram a procurá-los para estrelarem em propagandas e campanhas de marketing.

Enquanto Mailata e Johnson continuam suas carreiras na NFL, com contratos milionários em vigor, Kelce já colhe os frutos da aposentadoria, com uma média de US$ 8 milhões anuais como comentarista da ESPN e um contrato de podcast de mais de US$ 100 milhões com a Wondery, da Amazon, ao lado do irmão Travis, do Kansas City Chiefs.

Descubra as tendências que transformarão o marketing em 2025! Inscreva-se no Pré-MBA em Marketing. Garanta sua vaga agora.

Marca pessoal forte = dinheiro

Para profissionais de qualquer área, a trajetória do trio mostra que o personal branding não se constrói apenas com títulos e conquistas no “campo” de atuação. É sobre consistência, autenticidade e a capacidade de criar conexões reais com seu público.

Você pode trabalhar em qualquer indústria, mas hoje todos podem criar conteúdo em redes sociais, por exemplo. Mas não é preciso ser influencer para construir sua marca pessoal, basta encontrar seu nicho e passar a trabalhar nele também.

Seja no mundo corporativo ou em qualquer outro setor, a forma como você escolhe se apresentar ao mundo pode ser tão poderosa quanto suas habilidades técnicas. E, quando feita com propósito, essa marca pessoal se torna inesquecível.

"As marcas mais fortes não vendem apenas produtos, mas também criam experiências e conexões emocionais com seus consumidores", explica Leonardo Cirino, CMO da EXAME Educação e Saint Paul Escola de Negócios.

Para profissionais que querem dominar as estratégias de marketing das grandes empresas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Para garantir uma vaga, clique aqui.