Amazon sinaliza possível serviço de assinatura para a Alexa

Em recente entrevista concedida ao site Bloomberg, Dave Limp, vice-presidente sênior da divisão de dispositivos da Amazon, indicou que a empresa está considerando um serviço de assinatura para a Alexa.

Contudo, a implementação desse modelo depende do avanço e desenvolvimento de novas funcionalidades para a assistente virtual.

A entrevista ocorreu após um evento da Amazon onde foram anunciadas atualizações para os dispositivos Echo, Fire Stick e para a própria Alexa.

Durante o evento, a empresa apresentou novas habilidades para a assistente, incluindo a incorporação de tecnologia de IA generativa, tornando a Alexa, aparentemente, mais parecida com ChatGPT.

A previsão de lançamento dessa função é para 2024, mas alguns usuários terão a oportunidade de testá-la nos próximos meses. Somente após essa fase é que a Amazon considerará a introdução da assinatura.

Limp esclareceu que a ideia de cobrar pela Alexa não é um plano distante, mas ressaltou que a decisão final dependerá da capacidade da assistente em oferecer um serviço excepcional aos usuários.

AlexaGPT?

No evento, a Amazon introduziu o recurso "Let’s Chat" da Alexa, que permite interações mais complexas e personalizadas com a assistente.

Em uma demonstração, a assistente foi solicitada a redigir um convite, ajustar o ambiente e selecionar uma música específica, evidenciando a evolução de suas capacidades.

Além disso, a Amazon anunciou um investimento na Anthropic, uma empresa especializada em IA generativa. A gigante do e-commerce comprometeu-se com um aporte inicial de US$ 1,25 bilhões, com planos de investir mais US$ 3,75 bilhões.

Com base nos avanços e investimentos, especula-se que a Alexa possa adotar um modelo "freemium", onde apenas recursos avançados, como a IA generativa, seriam cobrados, mantendo a funcionalidade básica gratuita para os usuários atuais.