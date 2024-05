Amazon investirá US$ 9 bilhões para impulsionar inteligência artificial

A Amazon Web Services (AWS) anunciou que investirá mais US$ 9 bilhões nos próximos cinco anos para expandir sua infraestrutura e serviços em nuvem em Singapura.

O investimento será destinado à construção e desenvolvimento de data centers, associados à região Ásia-Pacífico de Singapura.

O motivo é um só: o boom da inteligência artificial (IA) aumentou a demanda por serviços de computação em nuvem e data centers, pois o treinamento de modelos de IA requer grandes volumes de dados, e a nuvem oferece acesso a vastos conjuntos de dados.

Em nota pública, Singapura, ressaltou o papel fundamental dos provedores de serviços de nuvem, como a AWS, no aprimoramento do ecossistema da economia digital, permitindo que as empresas acessem recursos digitais e capacidades avançadas, como IA.

Segundo o Synergy Research Group, a AWS foi o maior provedor mundial de infraestrutura em nuvem no primeiro trimestre, com 31% de participação de mercado. A Microsoft Azure ficou em segundo lugar.

Recentemente, a AWS expandiu sua presença no Sudeste Asiático, com planos de lançar uma região na Tailândia, investir US$ 6 bilhões em uma nova região na Malásia e abrir uma região em Jacarta.