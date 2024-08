Adicionar um amigo que não coube na selfie vira recurso do novo smartphone do Google

O Google apresentou uma inovação intrigante do novo smartphone Pixel 9 durante o evento Made by Google 2024: a funcionalidade Add Me (Me adicione), que utiliza inteligência artificial (IA) para resolver um dos problemas mais antigos da fotografia digital: como garantir que todos do grupo apareçam na foto?

A ideia por trás do Add Me é simples e eficaz: combinar duas fotos para que ninguém seja deixado de fora. Ao tirar uma foto de grupo, uma pessoa sempre acaba ficando de fora para fazer o registro. Com o Add Me, é possível tirar a foto do grupo, deixar um espaço para a pessoa que está fotografando e, em seguida, tirar outra foto dessa pessoa na mesma posição que ela deveria estar.

A inteligência artificial do Pixel 9 então faz o trabalho de mesclar as duas imagens automaticamente, sem necessidade de edição manual. O resultado é uma foto onde todos aparecem juntos, pronta para ser compartilhada na hora. Essa funcionalidade deve torna desnecessário pedir para um estranho tirar a foto ou o incômodo de esticar o braço para selfies de grupo.

Porém, a novidade não é isenta de desafios. Durante a demonstração, foi possível notar que o sucesso da ferramenta depende da precisão na captura das duas fotos. Elas devem ser tiradas no mesmo ângulo e na mesma posição. Para facilitar, o Add Me inclui indicadores na tela que ajudam a alinhar a câmera para o segundo clique, minimizando erros de posicionamento. Ainda assim, pode haver uma curva de aprendizado, especialmente se diferentes pessoas segurarem o telefone de maneiras variadas, o que pode afetar a eficácia dos sensores internos do aparelho.

Com a adição dessa funcionalidade e outras melhorias trazidas pelo uso de IA, o Pixel 9 se posiciona como uma opção atraente para quem valoriza tanto a inovação quanto a conveniência em seus dispositivos móveis.