Matéria analisa riscos de empresas de turismo que vendem viagens antes de estarem preparadas financeiramente. Exemplos históricos mostram clientes ficando sem férias e sem dinheiro reembolsado. O caso atual envolve um navio de cruzeiro retido no porto de Santos devido disputas financeiras entre empresa e distribuidor.

Desde 13 de novembro, um navio de cruzeiro está proibido pela Justiça de São Paulo de deixar o Porto de Santos. O Buenavista, da espanhola Corazul Cruceros, nova companhia de cruzeiros, abriu a temporada brasileira em 30 de outubro e foi retido duas semanas depois, a pedido do distribuidor da marca no Brasil, em meio a uma disputa financeira entre as duas empresas. O desfecho cabe à Justiça. A companhia e o distribuidor informaram que devolvem o dinheiro de quem pagou pelas viagens suspensas. As férias planejadas, essas ninguém devolve.

Quem compra uma viagem compra uma previsão de sol. Paga hoje por férias que só vai tirar daqui a meses, e o modelo dá certo quando quem vende tem caixa, operação testada e histórico de entrega. Quando falta esse lastro, o tempo fecha de dois jeitos: o cliente pode ficar sem o dinheiro ou, mesmo reembolsado, sem a viagem. Em 25 anos, o turismo viu isso acontecer em terra, no ar e na internet.

Em terra, a primeira lição veio das operadoras. Em 2001, a operadora de turismo Soletur, com 38 anos de mercado, pediu falência com cerca de 7 mil pessoas com pacotes comprados e ainda sem embarcar, segundo a Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens).

Na Europa, a operadora britânica Thomas Cook, com 178 anos de história, parou de operar em 2019 e deixou cerca de 150 mil passageiros no exterior sem voo de volta. O caso mostra que longevidade nem sempre é sinal de saúde.

No ar, o problema ganhou altitude. A Avianca Brasil, então quarta maior aérea do país, entrou em recuperação judicial em dezembro de 2018, cancelou mais de 3 mil voos e parou de voar em maio de 2019.

Já a estreante ITA (Itapemirim Transportes Aéreos), do grupo de ônibus Itapemirim, teve um pouso forçado mais veloz: fez o primeiro voo em junho de 2021 e parou em 17 de dezembro. Segundo a companhia, 45.887 passageiros foram afetados até o fim daquele mês.

Na internet, o risco migrou para a venda da promessa. A agência online 123milhas vendeu pacotes com datas flexíveis a preços que dependiam de comprar a passagem barata mais tarde. As tarifas subiram, a promessa não decolou, e a recuperação judicial pedida em 2023 listou cerca de 500 mil clientes com dinheiro a receber, segundo o Ministério Público de Minas Gerais.

Operadora, companhia aérea ou plataforma digital, o mecanismo foi o mesmo: o cliente pagou antes por uma entrega que dependia de dinheiro que a empresa não tinha. Em todos os casos, alguém ficou com as férias marcadas e sem ter para onde ir.

Nos cruzeiros, a maré baixa veio de fora. Em 2022, quando o grupo dono da americana Crystal Cruises, marca de cruzeiros de luxo, ficou sem dinheiro, um de seus navios desviou para as Bahamas a fim de não ser apreendido nos Estados Unidos por combustível não pago.

No Brasil, o sinal de alerta lançou âncora em Santos. Ele pede atenção, sem antecipar o desfecho. Antes da retenção do Buenavista, a Corazul já tinha cancelado, em junho, a temporada inaugural no Mediterrâneo. Na estreia brasileira, passageiros relataram falhas a bordo, e a empresa ofereceu reembolso integral. Os embarques foram interrompidos para ajustes, e o distribuidor suspendeu temporariamente as novas vendas no mesmo dia da decisão judicial.

A Corazul tenta reverter a medida e afirma que mantém a intenção de retomar as viagens em 30 de novembro. Para quem tinha cabine reservada nas saídas suspensas, o dinheiro pode voltar. A semana de folga, a data combinada com a família e a expectativa não voltam.

Quando uma viagem paga não acontece, quem responde depende do que foi vendido. Pelo entendimento do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a agência que monta e vende um pacote responde junto com os fornecedores.

Lá fora, o viajante tem porto seguro por lei. Na União Europeia, quem organiza o pacote precisa de um seguro ou fundo que devolva o dinheiro do cliente em caso de falência. Nos Estados Unidos, a companhia de cruzeiro que embarca passageiros no país tem de comprovar que consegue reembolsá-los se a viagem não sair. No Brasil, não existe garantia obrigatória desse tipo, e o consumidor depende da Justiça quando a empresa já falhou.

Como nenhuma garantia devolve férias, a defesa do viajante brasileiro começa antes da compra, com algumas perguntas. A empresa já entregou esse produto antes? O bilhete está emitido ou é promessa de emissão futura? Com quem fica o dinheiro até o dia do embarque? Quem devolve o valor se a viagem não acontecer?

Nada disso é argumento contra empresas novas. Em 1972, o primeiro navio da americana Carnival encalhou na saída de Miami, na viagem inaugural, e o fundador precisou dos depósitos antecipados de clientes para comprar o combustível da volta.

A companhia virou o maior grupo de cruzeiros do mundo, e aqueles passageiros não ganharam nada com isso. Quem paga adiantado é sempre um pouco sócio de quem vende: entra no risco e fica fora do lucro.

Vale escolher esse sócio com o mesmo cuidado com que se escolhe o destino.

A aventura fica para o roteiro.