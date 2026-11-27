A MadeiraMadeira está retomando a abertura de lojas físicas após três anos de testes, focando em shoppings com lojas menores que funcionam como mostruários. A expansão é financiada pela geração de caixa do próprio negócio, com planos de chegar a centenas de pontos no médio e longo prazo. A estratégia inclui maior oferta de projetos de cozinhas e quartos, e uma linha própria inspirada na IKEA, buscando aproveitar o fluxo de visitantes para compensar custos mais altos.

A MadeiraMadeira voltou a abrir lojas em 2026 depois de passar quase três anos testando o formato. Foram oito inaugurações, todas em shoppings, que levaram a rede a 58 unidades. Agora, a varejista curitibana planeja chegar a “centenas de pontos” no médio e longo prazo. O ritmo das aberturas segue em aberto, mas a fonte dos recursos está definida. Segundo Robson Privado, cofundador e diretor de crescimento da empresa, a geração de caixa do negócio é suficiente para bancar a expansão até o fim de 2027. “A gente não tem necessidade de novos aportes. Sustentamos a expansão com o próprio modelo do negócio”, diz Privado ao EXAME Insight sobre a possibilidade de novas rodadas.

Em janeiro de 2021, a MadeiraMadeira anunciou uma captação de US$ 190 milhões coliderada pelo SoftBank e pela Dynamo, que avaliou a companhia em mais de US$ 1 bilhão. De 2021 a 2025, o faturamento cresceu cerca de 110%, segundo a empresa. No primeiro semestre de 2026, a receita avançou 14%. A varejista mantém sob sigilo o faturamento em valores absolutos, mas afirma ter registrado lucro líquido recorrente nos últimos 12 meses e alcançado em julho o melhor resultado mensal de sua história.

Por que a MadeiraMadeira voltou aos shoppings

A empresa abriu suas primeiras lojas em 2020. Naquele momento, ainda tinha poucas linhas de móveis modulares para vender projetos de ambientes completos. Ao longo de 2024 e 2025, ampliou a oferta de cozinhas e quartos. Com o portfólio maior, retomou as aberturas neste ano.

As unidades são pequenas e funcionam como mostruários. A loja ajuda a vender projetos maiores e itens que o cliente quer experimentar, como sofás e colchões. A marca própria, Madeira Originals, inspirada na sueca IKEA, tem um papel nessa conta. A MadeiraMadeira desenvolve os móveis em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e terceiriza a produção. Segundo Privado, esses produtos têm margem e tíquete médio maiores. Nos shoppings, a aposta é que o fluxo de visitantes compense o custo mais alto do metro quadrado.

A expansão ocorre num setor que perdeu volume. No primeiro semestre de 2026, a indústria brasileira de móveis e colchões produziu 1,6% menos peças do que no mesmo período de 2025, embora seu faturamento tenha crescido 3,6%, segundo levantamento do IEMI para a Abimóvel. Na avaliação de Privado, há espaço para crescer porque a maior parte das vendas ainda ocorre em lojas físicas e o varejo de móveis é pulverizado. “Quando a gente olha o offline, a gente é nada, nada”, diz o executivo. “A gente entende que loja física é uma coisa muito de construção de longo prazo.”

A MadeiraMadeira volta a abrir lojas enquanto o Grupo Toky, que reúne Mobly e Tok&Stok desde 2024, encolhe sua operação física. Em recuperação judicial, o grupo encerrou setembro com 52 lojas, ante 64 no fim de 2025. No terceiro trimestre, a receita líquida caiu 37,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, para R$ 212,3 milhões. O prejuízo foi de R$ 116,6 milhões.

Questionado se as dificuldades da Mobly e da Tok&Stok influenciaram a decisão de voltar a abrir lojas, Privado disse que a MadeiraMadeira acompanha as concorrentes, mas atribuiu a retomada ao que aprendeu com as primeiras unidades. A aposta é que lojas menores, sem estoque próprio e com uma oferta maior de projetos de cozinhas e quartos, consigam vender o suficiente para justificar o custo de operar em shoppings. “A gente olha, vemos o que estão fazendo, respeitamos, mas focamos no nosso”, diz.

Onde a empresa põe o capital

Na venda direta, a MadeiraMadeira só compra o móvel do fornecedor depois que o cliente faz o pedido. Isso permite manter um catálogo amplo sem empatar dinheiro em estoque. “Se a gente tivesse estoque nesse momento do Brasil, com as taxas de juros de hoje, a gente estaria numa situação mais complicada”, diz Privado. A companhia trabalha com mais de 700 fornecedores e, somados os vendedores do marketplace, oferece perto de 2 milhões de produtos. A empresa informa ter mais de 13 milhões de clientes e mais de 2 mil colaboradores.

Para a Black Friday, a MadeiraMadeira projeta 75 milhões de acessos durante a campanha e preparou uma oferta com mais de R$ 1 bilhão em mercadorias mantidas nos estoques dos fornecedores. Parte do capital da empresa vai para a logística. A varejista chegou a 18 centros de distribuição e investe em mecanização para movimentar pedidos pesados e com várias caixas. Um guarda-roupa, exemplifica Privado, pode pesar 100 quilos e ocupar oito volumes. Nesse tipo de compra, o frete e a montagem também pesam na comparação de preços.

A montagem abriu outra frente de receita. A MadeiraMadeira Serviços já realizou mais de 1 milhão de montagens e reúne mais de 5 mil profissionais associados em mais de 14 estados. A empresa passou a oferecer a montagem mesmo para quem comprou o móvel de um concorrente e adicionou serviços como limpeza de estofados, elétrica e encanamento. Em Curitiba, prepara um teste de contratação pelo WhatsApp, com preço fechado e agendamento. A aposta é gerar negócios entre uma compra de móveis e outra.