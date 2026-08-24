KPMG: M&As perdem ritmo no Sudeste, mas movimentam R$ 36 bilhões no semestre

As empresas do Sudeste registraram 453 operações de fusões e aquisições nos seis primeiros meses de 2026, uma redução de 35,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 705 negócios, segundo dados da KPMG. Apesar da retração no número de transações, o valor movimentado na região ultrapassou R$ 36 bilhões, representando um crescimento de 82% em comparação aos cerca de R$ 24 bilhões registrados no primeiro semestre de 2025. Do total de operações realizadas em 2026, 123 envolveram fundos de private equity e venture capital.

O desempenho financeiro foi impulsionado principalmente por operações de grande porte nos setores de mineração, energia, infraestrutura, telecomunicações e saúde. Entre os negócios de destaque anunciados no primeiro semestre estão a aquisição de ativos de mineração e refinaria da South32 pela Alcoa Corporation, avaliada em aproximadamente R$ 28,5 bilhões; a aquisição da Serra Verde pela USA Rare Earth, estimada em cerca de R$ 13,9 bilhões; a venda da participação da Oi na V.tal para a BGC Holding e BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME); a aquisição de participação na Verene Energia pelo Grupo Energía Bogotá; a compra de ativos de transmissão da Energisa pela Taesa; e a transação envolvendo Bradesco e Odontoprev, que contribuiu para impulsionar o valor movimentado no setor de saúde.

“Em um cenário marcado por maior disciplina na alocação de capital e busca por geração de valor, investidores e empresas têm priorizado ativos com fundamentos sólidos, potencial de crescimento e capacidade de capturar sinergias de longo prazo. Esse movimento acompanha a tendência observada no mercado brasileiro e reforça o interesse por setores estratégicos como mineração, energia, infraestrutura, telecomunicações e saúde”, afirma Cristiane Azevedo, sócia de Fusões e Aquisições da KPMG no Brasil.

Os setores que mais se destacaram em atividade de M&A durante o período foram Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT), imobiliário, serviços financeiros, saúde, energia, infraestrutura e mineração. Enquanto o segmento de tecnologia liderou em quantidade de operações, os setores de mineração, saúde e energia foram responsáveis por parcela significativa do valor movimentado, impulsionados por transações de maior porte e pela participação crescente de investidores estratégicos e internacionais.

Em relação ao perfil das operações, 295 das 453 transações realizadas na região foram domésticas, ou seja, envolvendo empresas e investidores sediados no Brasil, enquanto 158 foram operações cross-border, que contam com a participação de compradores ou investidores estrangeiros.