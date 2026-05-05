BradSaúde estreia na B3 com foco em 'crescimento e rentabilidade', diz CEO

A substituição das ações da Odontoprev pela Bradsaúde (SAUD3), que estreou na B3 nesta terça-feira, 5, marca o movimento do Bradesco de integrar seus negócios de saúde em busca de escala e rentabilidade.

Mais cedo, executivos da companhia participaram da tradicional cerimônia de toque de sino na bolsa de valores na capital paulista e, na sequência, detalharam ao mercado as primeiras diretrizes estratégicas após o "IPO reverso" em meio à divulgação do primeiro balanço da companhia referente a janeiro e março deste ano.

Em coletiva de imprensa, o CEO da BradSaúde, Carlos Marinelli, indicou que a nova fase da companhia será guiada por três pilares: expansão, aumento de rentabilidade e desenvolvimento de novos produtos.

O executivo destacou que esses vetores já vêm sendo trabalhados internamente, mas ganham tração com a estrutura integrada criada pela fusão dos ativos. "Crescimento, grande rentabilidade e criação de novos produtos são importantes pra gente", afirmou o executivo, ao ser questionado sobre os próximos passos da companhia após a abertura de capital.

O que é a Bradsaúde?

Formada a partir da consolidação de ativos de saúde do Bradesco e da Odontoprev, a BradSaúde estreia após ter divulgado, na véspera, um lucro líquido de R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2026, receita na casa de R$ 13,2 bilhões no período e uma estimativa anual de R$ 52 bilhões, além de um Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de cerca de 24%.

Os papéis, negociados sob o ticker SAUD3, começaram o dia na faixa dos R$ 15, substituindo as ações da Odontoprev (ODPV3). Por volta das 11h40, as ações subiam 3,73%, a R$ 15,58.

A reorganização também centralizou outros ativos relevantes, como Bradesco Saúde, Mediservice, Atlântica Hospitais, Orizon e uma participação na Fleury, formando um ecossistema que, segundo Marinelli, "passa a ser coordenado, e não apenas colaborativo", como no passado.

Foco em novos produtos

Essa integração é vista como peça-chave para a criação de novos produtos. "A gente tem hoje esse ecossistema funcionando conectado. Para fazer acontecer esses novos produtos vai ser algo que o management da companhia tem o interesse e os incentivos", disse.

Um dos exemplos citados é a oferta conjunta de planos odontológicos e de saúde em um único contrato, algo que antes ocorria com menor nível de coordenação entre as áreas comerciais.

Além da expansão, a companhia também mira ganhos de eficiência. Marinelli destacou que a melhora da rentabilidade passa por uma gestão mais eficiente da sinistralidade, indicador que mede a relação entre custos assistenciais e receitas, e por uma relação mais otimizada com prestadores de serviço. "A gente tem que olhar, por exemplo, para a sinistralidade, seja através de uma melhor relação com os prestadores, seja de uma utilização mais consciente e sustentável dos produtos", afirmou.

Outro vetor relevante é o crescimento de negócios ainda em fase inicial dentro do grupo, como a Atlântica Hospitais e Participações. Apesar de ter contribuído com apenas 1% do lucro no trimestre, o executivo classificou essa participação como "tímida" e indicou expectativa de avanço nos próximos anos.

O braço hospitalar soma R$ 4,8 bilhões em investimentos comprometidos e quase 4 mil leitos, além de novos projetos e inaugurações no pipeline.

"A estratégia é de crescimento, de expansão de rentabilidade e vai continuar sendo uma estratégia de criação de novos produtos cada vez mais integrados", afirmou Marinelli. Ele também indicou que a companhia pode incorporar novos negócios ao ecossistema ao longo do tempo, embora tenha evitado dar projeções financeiras. Não damos guidance. Tudo está muito bem organizado para geração de valor do acionista", afirmou.

Na sexta-feira, 1°, a BradSaúde informou ao mercado que o Bradesco elevou a participação no capital social da empresa para 91,35%, após a consolidação dos negócios com a Odontoprev. Antes, a instituição financeira contava com cerca de 53,61% da empresa de saúde.