Bradesco cria conglomerado de saúde com receita de R$ 52 bi e ações na bolsa

O Bradesco e o Grupo Bradesco Seguros anunciaram nesta quinta-feira (27) a consolidação dos negócios de saúde nos quais o banco tem participação em uma única companhia, a BradSaúde, que reunirá operadoras, hospitais, clínicas, serviços e investimentos em diagnóstico. A nova holding já nasce como empresa listada em bolsa a partir da reorganização dos ativos sob o guarda-chuva da Odontoprev, que tem ações negociadas na B3, e é controlada pelo Bradesco.

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o conglomerado começa a operar com números consolidados de 2025 que somam receita de R$ 52 bilhões, lucro de R$ 3,6 bilhões e retorno sobre o patrimônio (ROE) de 24%. O ecossistema reúne mais de 13 milhões de beneficiários, cerca de 3.600 leitos hospitalares e 35 clínicas. A rede integra ativos como Bradesco Saúde, Mediservice, Atlântica Hospitais, a healthtech Orizon, a rede Meu Doutor Novamed e participações em oncologia e diagnóstico, como a que o banco possui no Grupo Fleury.

“A constituição da BradSaúde é um marco na história da Organização Bradesco, criando o mais completo ecossistema de saúde do Brasil”, afirma o presidente do conselho de administração do Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, no comunicado sobre a consolidação das operações. Segundo ele, a nova companhia será “a espinha dorsal de uma estratégia pautada no desenvolvimento de oportunidades neste sólido e robusto segmento”.

O presidente do banco, Marcelo Noronha, destacou o peso estratégico da decisão dentro do modelo de negócios do Bradesco. “O passo anunciado hoje terá peso relevante no fortalecimento das possibilidades de explorar novos caminhos de crescimento e transformação da organização”, disse, acrescentando que as expectativas são “otimistas em relação ao legado que vem sendo construído com essa decisão”.

Já o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, explicou que a consolidação vinha sendo construída ao longo dos últimos anos. “Temos a convicção de que a criação desse ecossistema fundamenta os alicerces necessários para ampliar a atuação do Grupo no segmento de saúde”, declarou.

Para Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev, o movimento amplia o alcance do negócio da companhia. “Fazer parte do mais completo ecossistema de saúde do país permitirá a ampliação de canais e outras oportunidades para atingir principalmente segmentos massificados ainda pouco penetrados”, disse.

A conclusão da operação ainda depende do cumprimento de condições usuais para transações desse tipo, incluindo aprovações regulatórias.